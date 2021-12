El Real Madrid está imparable. A los blancos les sale absolutamente todo, y ganan hasta en los encuentros en los que no son superiores. Así les sucedió hace unos días ante el Athletic Club de Bilbao y también la pasada semana, frente al Sevilla, al que vencieron en los últimos minutos. Siete victorias seguidas entre Liga y UEFA Champions League suman los de Carlo Ancelotti, que afrontan este sábado una visita complicada: frente a la Real Sociedad en Anoeta.

'Carletto' podría introducir variaciones en su equipo, con respecto del once que venció el miércoles al Athletic. Dani Carvajal volvería a la titularidad, en detrimento de Lucas Vázquez, mientras que Rodrygo Goes, ya totalmente recuperado de su gastroenteritis, tiene muchas opciones de jugar en lugar de Marco Asensio. Por lo demás, no se esperan muchas rotaciones en el equipo blanco, que podría asestar otro nuevo golpe a LaLiga si gana en Anoeta.

La Real, con bajas importantes

Por su parte, la Real Sociedad de Imanol Alguacil afronta el partido con varias bajas importantes. Aritz Elustondo está sancionado, mientras que futbolistas clave como Mikel Merino y David Silva se pierden el choque por lesión. Además, Imanol tiene la duda de Igor Zubeldia, con molestias en el pubis. Si no llegase al choque, sería el joven Jon Pacheco el titular en el eje de la zaga, junto a Robin Le Normand. Aunque también podría jugar ahí Joseba Zaldua, a pesar de que su posición natural es la de lateral. Arriba, la Real pondrá mucha mordiente, con Adnan Januzaj, Mikel Oyarzabal, Cristian Portu y Alexander Isak, para intentar meterle mano a los blancos.

ALINEACIONES DEL REAL SOCIEDAD VS. REAL MADRID Real Sociedad (1-4-2-3-1): Álex Remiro; Gorosabel, Zubeldia/Pacheco/Zaldua, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Guevara; Portu, Oyarzabal, Januzaj; Isak Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo/Asensio, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL SOCIEDAD VS. REAL MADRID

PARTIDO Real Sociedad vs. Real Madrid FECHA Sábado, 4 de diciembre ESTADIO Estadio de Anoeta, San Sebastián HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL SOCIEDAD VS. REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL SOCIEDAD VS. REAL MADRID

REAL SOCIEDAD LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mikel Merino: Lesión en el sóleo Monreal: Lesión de rodilla Carlos Fernández: Lesión de rodilla David Silva: Lesión en el muslo Zubeldia: Lesión en el pubis Guridi: Sobrecarga Elustondo: 1 partido - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Bale: Lesión en el sóleo Dani Ceballos: Lesión en el tobillo - - Casemiro

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL SOCIEDAD VS. REAL MADRID

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao LaLiga 01/12/2021 Real Madrid 2-1 Sevilla FC LaLiga 28/11/2021

