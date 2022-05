Las alineaciones del Real Sociedad vs. Atlético Madrid de LaLiga 2021-2022: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

Último partido de Liga para Real Sociedad y Atlético de Madrid, que se enfrentan en Anoeta buscando terminar de cerrar sus objetivos. Los 'txuri-urdin', ya clasificados para jugar la próxima edición de la UEFA Europa League, quieren soñar con un triunfo que, unido a una derrota del Real Betis, le haría terminar en el quinto puesto de LaLiga. Mientras, los rojiblancos, que han vuelto a certificar su pase a la UEFA Champions League por décima temporada consecutiva, buscan amarrar la tercera posición, que también ambiciona el Sevilla.

De cara al encuentro, Diego Pablo Simeone tiene varias dudas. Thomas Lemar, Geoffrey Kondogbia, Joao Félix y Sime Vrsaljko tienen molestias y no está claro que vayan a poder jugar. Eso sí, los dos primeros tienen más opciones de entrar en la convocatoria. Si Kondogbia, indiscutible en el centro del campo, no llegase, Héctor Herrera, Rodrigo De Paul y Koke Resurrección formarían terna en la medular, con el primero de ellos, que jugará su último partido con el Atleti, algo más adelantado en el campo. En ataque, Antoine Griezmann parece fijo, mientras que Matheus Cunha y el 'pistolero' Luis Suárez, que también se pondrá la zamarra del Atleti por última vez, compiten por un puesto a su lado en el once del 'Cholo'.

La Real, sin apenas dudas

Por su lado, la Real Sociedad de Imanol Alguacil afronta el duelo con las ideas muy claras. Los 'txuri-urdin' tienen las consabidas bajas por lesión de Mikel Oyarzabal, Carlos Fernández, Ander Barrenetxea y Natxo Monreal, pero dispondrán sobre Anoeta un once muy similar al que venció hace una semana al Villarreal por 1-2. Andoni Gorosabel volverá a la titularidad en el lateral diestro por Joseba Zaldúa, mientras que la gran duda está en si será Asier Illarramendi o Rafinha Alcántara quien forme en ese trivote en la media junto a Martín Zubimendi y Mikel Merino. Arriba, los 'Alexander', Isak y Sorloth, son fijos.

ALINEACIONES DEL REAL SOCIEDAD VS. ATLÉTICO MADRID Real Sociedad (1-4-1-2-1-2): Álex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi; Illarramendi/Rafinha, Mikel Merino; David Silva; Isak y Sorloth Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Carrasco; Héctor Herrera/Kondogbia; Matheus Cunha/Luis Suárez y Griezmann

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL SOCIEDAD VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO Real Sociedad vs. Atlético Madrid FECHA Domingo, 22 de mayo de 2022 ESTADIO Estadio de Anoeta - Reale Arena, San Sebastián HORA 22:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL SOCIEDAD VS. ATLÉTICO MADRID

A fecha de hoy, no se conoce la relación de futbolistas convocados para el partido en ninguno de los dos conjuntos.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL SOCIEDAD VS. ATLÉTICO MADRID

REAL SOCIEDAD LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Oyarzabal: Lesión de rodilla Monreal: Lesión de rodilla Carlos Fernández: Lesión en el sóleo Barrenetxea: Lesión en el isquio - - Diego Rico Zubimendi Gorosabel Portu David Silva ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Vrsaljko: Lesión en el isquio Joao Félix: Lesión en el isquio Kondogbia: Molestias Lemar: Lesión en el isquio - Reinildo Vrsaljko Kondogbia Héctor Herrera

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL SOCIEDAD VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga 1

M. LaLiga 3 (Multi)

M. LaLiga 5

M. LaLiga 7

LaLiga TV (Bar)

Sudamérica DIRECTV Sports DIRECTV GO

DIRECTV GO ARG: 17:00

CHI: 16:00

México SKY Sports 15:00

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 1-1 Sevilla LaLiga 15/05/2022 Elche 0-2 Atlético Madrid LaLiga 11/05/2022

