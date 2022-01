El Real Madrid regresa a LaLiga con la misión de conservar el liderato. Aunque su próximo envite es duro. Los blancos reciben este sábado en el Santiago Bernabéu al siempre peleón Valencia de José Bordalás, que quiere volver a acercarse a las posiciones europeas.

De cara al choque, Carlo Ancelotti recupera una pieza clave. Vinicius Júnior ya ha superado el Covid-19, por lo que se apunta al choque frente al conjunto 'ché'. El brasileño será titular en punta, junto a Karim Benzema y previsiblemente Rodrygo Goes. Aunque Marco Asensio podría entrar por este último.

Los demás, serán los mismos que conforman el once tipo de los blancos, con la gran duda en defensa de si será Lucas Vázquez o Nacho Fernández quien ocupe el lateral derecho ante la baja casi segura de Dani Carvajal. El primero tiene más posibilidades de hacerlo.

El Valencia, con la gran duda de Carlos Soler y sin Hugo Duro

Por su parte, el Valencia de Bordalás llega con la importante baja de Hugo Duro por sanción. Y también, con varias dudas. Carlos Soler, Gabriel Paulista, Toni Lato y Dimitri Foulquier tienen molestias y apuran para llegar. Especialmente sensible es la del '10', al que podría sustituir en el once Denis Cheryshev si no llegara. También podría entrar en el equipo Uros Racic, para blindar el centro del campo junto a Daniel Wass y Hugo Guillamón. Maxi Gómez, en ese sentido, podría ser el gran damnificado.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. VALENCIA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez/Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo/Asensio, Benzema y Vinicius Valencia CF (1-4-4-2): Cillessen; Thierry Correia, Alderete, Diakhaby, José Gayá; Cheryshev/Carlos Soler, Hugo Guillamón, Wass, Hélder Costa; Guedes y Maxi Gómez/Racic

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. VALENCIA

PARTIDO Real Madrid vs. Valencia FECHA Sábado, 8 de enero ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. VALENCIA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. VALENCIA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mariano: Lesión muscular Carvajal: Lesión en el gemelo Jovic: Covid-19 Bale: Lesión muscular - Vinicius VALENCIA CF LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Carlos Soler: Molestias Foulquier: Lesión en el muslo Lato: Lesión en el muslo Gabriel Paulista: Lesión en el isquio Hugo Duro: 1 partido Alderete

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. VALENCIA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN 2 ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

