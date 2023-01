Las alineaciones del Real Madrid vs. Real Sociedad de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El conjunto blanco recibe en el Bernabéu a los 'txuri-urdin', y lo hace con varias incógnitas

Batalla en la zona alta de la Primera División del fútbol español, la que se libra este domingo en el Santiago Bernabéu. Allí, se ven las caras Real Madrid y Real Sociedad, segundo y tercer clasificado respectivamente en la tabla de LaLiga.

Ambos conjuntos, eso sí, llegan al choque con problemas en forma de lesión. En el Madrid, no estarán piezas tan importantes como Ferland Mendy, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni o David Alaba. El último parecía ya recuperado de sus problemas en el sóleo, aunque ha recaído. Tampoco estará Lucas Vázquez, mientras que son duda Eden Hazard y Rodrygo Goes, que acabó con molestias el partido de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

Ante esta tesitura, Carlo Ancelotti tendrá que introducir varios cambios en su equipo. Todo hace indicar que Eduardo Camavinga jugará por Mendy en el lateral izquierdo, viendo su gran despliegue en Copa ante el Atleti en esta posición. En el eje de la zaga estarán Eder Militao y Antonio Rudiger, con Nacho Fernández en el carril diestro y Thibaut Courtois bajo palos. En la media, Toni Kroos será el pivote, flanqueado por Dani Ceballos, que está de dulce. En el otro lado, habrá que ver si juega Luka Modric, un indiscutible para 'Carletto', o si el técnico italiano opta por dar descanso al '10' y retrasar así la posición de Fede Valverde, lo que daría entrada a Marco Asensio arriba para que forme junto a Karim Benzema y Vinicius Junior.

La Real, con hasta nueve bajas

Por su lado, la Real llega al partido con ganas de resarcirse, tras esa dolorosa eliminación en los cuartos de final de Copa del Rey frente al Barcelona. Una derrota que truncó la racha de nueve victorias consecutivas de los 'txuri-urdin', la mejor de su historia. De cara al partido, todo sea dicho, los de Imanol Alguacil llegan con hasta ocho bajas seguras, que podrían ser nueve si, como parece, Jon Pacheco finalmente no puede ser de la partida. Algunas de ellas muy importantes, como las de David Silva, Mikel Merino y Andoni Gorosabel.

De cara al once de Imanol, se espera a un equipo muy similar al que cayó ante el Barça. El joven Pablo Marín volverá a jugar en el centro del campo, en compañía de Martín Zubimendi y Brais Méndez. Por delante, estará Take Kubo, mientras que habrá que ver si el técnico blanquiazul apuesta por Ander Barrenetxea arriba de inicio o si, por el contrario, le sigue dando minutos de rodaje a Mikel Oyarzabal tras su grave lesión de rodilla. La referencia, no hay duda, volverá a ser el de siempre: el tanque noruego Alexander Sorloth.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga; Modric/Asensio, Kroos, Dani Ceballos; Fede Valverde, Benzema y Rodrygo Real Sociedad (1-4-3-1-2): Álex Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Pablo Marín, Zubimendi, Brais Méndez; Kubo; Barrenetxea/Oyarzabal y Sorloth

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

PARTIDO Real Madrid vs. Real Sociedad FECHA Domingo, 29 de enero de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD Por ahora, no hay listas de convocados para el partido ni en la Real ni en el Madrid.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Tchouaméni: Lesión en el sóleo Mendy: Lesión en el muslo Carvajal: Lesión en el aductor Alaba: Lesión en el sóleo Lucas Vázquez: Lesión en el tobillo Rodrygo: Golpe en el tendón de Aquiles - Vinicius REAL SOCIEDAD LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS David Silva: Lesión en el sóleo Mikel Merino: Lesión en el muslo Gorosabel: Esguince de tobillo Guevara: Lesión en el muslo Álex Sola: Lesión en el muslo Umar Sadiq: Lesión de rodilla Mohamed-Ali Cho: Lesión en el tobillo Merquelanz: Lesión de rodilla Jon Pacheco: Lesión en el tobillo - Le Normand Zubeldia

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV Bar (Bar) 21:00 Sudamérica DSports

DGO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México Sky Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 3-1 Atlético Madrid Copa del Rey 26/01/2023 Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid LaLiga 22/01/2023

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid vs. Valencia LaLiga 02/02/2023 Mallorca vs. Real Madrid LaLiga 05/02/2023