Las alineaciones del Real Madrid vs. Manchester City de semifinales de la Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los de Carlo Ancelotti reciben a los 'citizens' con las espadas por todo lo alto en la ida de las 'semis'

Sin apenas tiempo para disfrutar de ese trabajado título de Copa del Rey que consiguió el sábado, el Real Madrid ya se ha vuelto a poner el mono de trabajo. Y por todo lo alto: pues los blancos vuelven este martes a su competición fetiche, la UEFA Champions League. Lo hacen, además, con una durísima piedra de toque, pues los de Carlo Ancelotti se enfrentan en la ida de semifinales al Manchester City del técnico español Pep Guardiola, en el Santiago Bernabéu.

Sigue en directo pulsando aquí todo sobre el Real Madrid vs. Manchester City de ida de semifinales de la UEFA Champions League

El Madrid, pendiente de Modric... y sin Militao

Se espera. por tanto, que el feudo madridista se vuelque a muerte con su equipo, al que tratará de llevar en volandas hacia una nueva final, con el sueño de vivir otra gran noche europea. Eso sí, de cara a su once, 'Carletto' tiene la importantísima baja del central Eder Militao, que está sancionado y al que sustituirá Antonio Rudiger, y mantiene la duda de Luka Modric, que pudo jugar unos minutos ante Osasuna, pero que no está al 100%. Todo hace indicar que el croata podría forzar, aunque, si no lo hiciera, Aurélien Tchouaméni tiene todas las opciones de ocupar su hueco en el centro del campo, con lo que el Madrid repetiría el mismo once que alineó en la noche del sábado, en la final copera.

Otra posibilidad es que Eduardo Camavinga adelante su posición a la media, dejando el lateral izquierdo para el siempre correcto Nacho Fernández, aunque no parece muy viable. De un modo u otro, la realidad es que Ancelotti, poco amigo de agitar el árbol, confiará en su núcleo duro: Dani Carvajal, Alaba, Camavinga, Fede Valverde, Toni Kroos, Rodrygo Goes, Karim Benzema y el incontenible Vinicius Junior, con Thibaut Courtois bajo palos.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

El City, con la duda de Aké Por su lado, el Manchester City comparecerá en el Bernabéu con la gran duda de Nathan Aké. El zaguero holandés, indiscutible con Guardiola, se hizo daño el sábado ante el Leeds United, y podría no ser titular en Madrid. Si no llegase, su hueco en el eje de la zaga podría ocuparlo el hispano-francés Aymeric Laporte, en ese 1-3-5-1-1 por el que podrían apostar los 'citizens'. Aunque está la opción de que Guardiola salga con un 1-4-3-3, para intentar contener a Vinicius. De un modo u otro, el técnico catalán confiará en las piezas angulares de su proyecto. Ederson Moraes jugará en portería, con Rúben Dias y Manuel Akanji inamovibles en defensa. Por la banda izquierda, como carrilero, estará el talentoso Bernardo Silva, con la duda de saber si será Kyle Walker o por el contrario Jack Grealish quien percuta por derecha. El primero tiene más opciones de jugar, teniendo en cuenta el poderío del Madrid por el costado blanco con 'Vini' y Camavinga. En la media, Rodri Hernández e Ilkay Gundogan sostendrán al City, con John Stones como 'coche-escoba'. Arriba, Kevin De Bruyne pondrá la magia. Y el 'cyborg' Erling Haaland, que suma 51 goles en 46 partidos este curso, pondrá en jaque al Bernabéu. Todavía más, teniendo en cuenta la ausencia de Militao.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Fede Valverde, Modric/Tchouaméni, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius Manchester City (1-3-5-1-1): Ederson; Rúben Dias, Aké/Laporte, Akanji; Walker/Grealish, Rodri, Gundoganl Stones, Bernardo Silva; De Bruyne; Haaland

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

PARTIDO Real Madrid vs. Manchester City FECHA Martes, 9 de mayo de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY En la convocatoria del Real Madrid ha entrado Dani Ceballos, pero solamente para estar junto a sus compañeros. Su lesión le impide estar sobre el césped del Bernabéu.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dani Ceballos: Sobrecarga Mendy: Lesión en el sóleo - - MANCHESTER CITY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Aké: Molestias Benjamin Mendy: Sanción indefinida -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones UHD (M441)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN

FOX Sports ARG: 16:00;

CHI: 15:00

COL: 14:00 México HBO Max 13:00

Últimos partidos de Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-1 Osasuna Copa del Rey - Final 06/05/2023 Real Sociedad 2-0 Real Madrid LaLiga 02/05/2023

Próximos partidos de Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid vs. Getafe LaLiga 13/05/2023 Manchester City vs. Real Madrid UEFA Champions League - Semifinales (vuelta) 17/05/2023

Últimos partidos de Manchester City

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Manchester City 2-1 Leeds United Premier League 06/05/2023 Manchester City 3-0 West Ham United Premier League 03/05/2023

Próximos partidos de Manchester City