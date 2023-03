Las alineaciones del Real Madrid vs. Espanyol de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El once de Ancelotti ante el Espanyol ya está confirmado

El Real Madrid Club de Fútbol recibe este sábado al Real Club Deportivo Espanyol, en su lucha por seguir a la caza del Fútbol Club Barcelona al frente de la clasificación de Primera División. En ella, ya se sabe, los blancos son segundos, a nueve puntos de los azulgrana, por lo que necesitan vencer a los 'pericos' para reducir la desventaja.

Sigue en directo el Real Madrid vs. Espanyol de LaLiga 2022-2023 pulsando aquí

Benzema, baja segura

Los de Carlo Ancelotti, además, afrontan el choque con la ausencia de Karim Benzema, una de sus grandes piezas en ataque. El delantero galo sufre unas molestias en el tobillo derecho tras un golpe con el Betis y no estará este sáabdo ante el Espanyol. Además, Alaba sigue recuperándose de la lesión que sufrió en Anfield y Mendy, que ya está recuperado, no ha sido convocado pues aun le falta ritmo.

Tras todo esto, Ancelotti ha decidido no rotar ante el equipo blanquiazul, pues al no haber jugado partido entre semana ha considerado que no hace falta dar descanso a nadie. Por ello, el italiano ha apostado por el siguiente once: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius y Rodrygo. Rüdiger es suplente debido a que ha tenido molestias durante la semana y ha preferido no arriesgar.

El Espanyol, con las dudas de Javi Puado y Brian Oliván

Por su parte, el Espanyol de Diego Martínez afronta el choque con varias dudas. Las más importantes, las de Javi Puado y Brian Oliván, que no están al 100% y que no está claro del todo que puedan ser de la partida. Si no llegase el primero, todo hace indicar que le sustituiría Leandro Cabrera, que, al principio de su carrera, ya actuó mucho como lateral izquierdo. O incluso el francés Romael Pierre-Gabriel, que jugaría a pierna cambiada. Por Puado, por su lado, podría entrar Nico Melamed. Aunque también está la opción de que Martínez blinde su equipo con defensa de cinco, lo que mandaría a Melamed a la banca y daría la titularidad a los otros dos: Cabrera y Pierre-Gabriel.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. ESPANYOL Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Modric; Valverde, Rodrygo y Vinicius RCD Espanyol (1-4-2-3-1): Pacheco; Óscar Gil, Montes, Sergi Gómez, Brian Oliván/Cabrera; Vinicius Souza, Sergi Darder; Javi Puado/Melamed, Denis Suárez, Braithwaite; Joselu Mato

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. ESPANYOL

PARTIDO Real Madrid vs. Espanyol FECHA Sábado, 11 de marzo de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 14:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. ESPANYOL De momento, no se conocen las listas de convocados ni en uno ni en otro conjunto.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. ESPANYOL

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Benzema: Golpe en el tobillo Alaba: Lesión en el muslo Mendy: Lesión en el muslo Mariano: Molestias - Nacho Camavinga ESPANYOL LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Adriá Pedrosa: Pubalgia Keidi Bare: Lesión de tobillo Javi Puado: Gripe Brian Oliván: Molestias en el gemelo Dani Gómez: Lesión en el pie Gori Gracia: Molestias - Ale

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. ESPANYOL

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV Bar (Bar) 14:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG y CHI: 10:00

COL: 08:00 México Sky Sports 07:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Betis 0-0 Real Madrid LaLiga 05/03/2023 Real Madrid 0-1 Barcelona Copa del Rey - Semifinales (ida) 02/03/2023

