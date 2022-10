Las alineaciones del Real Madrid vs. Celtic Glasgow de Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos cierran la fase de grupos contra el equipo escocés, que ya está eliminado

Último partido de fase de grupos de la presente UEFA Champions League para el Real Madrid. Los blancos, líderes del Grupo F, buscan cerrar la primera plaza en el Santiago Bernabéu y ante el Celtic de Glasgow, que ya está eliminado de la competición de forma matemática.

De cara al choque, eso sí, el Madrid cuenta con dos contratiempos importantes, en forma de lesión. Y es que Aurélien Tchouaméni y Karim Benzema siguen tocados, y no está nada claro que vayan a llegar al choque. Si no lo hicieran, Carlo Ancelotti podría volver a apostar por Eduardo Camavinga de pivote, con Rodrygo Goes como falso nueve. No se esperan muchas más rotaciones en el Madrid, pues el primer puesto del grupo está en juego. Eso sí, David Alaba y Dani Carvajal podrían descansar en defensa, igual que Luka Modric en el centro del campo. Si eso último sucediera, Fede Valverde jugaría en la media, con Marco Asensio con posibilidades de entrar en ataque.

El Celtic busca la sorpresa

Por su parte, el Celtic de Glasgow llega al Bernabéu con el objetivo de chafarles a los blancos la primera plaza. Ya eliminados de Champions y sin opciones de entrar en la UEFA Europa League (están a cuatro puntos del Shakhtar Donetsk, tercero de grupo), los de Ange Postecoglou sueñan con cerrar la fase de grupos con victoria, mas saben que será una premisa muy difícil. El Celtic podría apostar por un 1-4-4-2, mas existe la posibilidad de que entre también Aaron Mooy para blindar el centro del campo con una línea de tres. Si eso sucediera, el delantero internacional griego Georgios Giakoumakis podría ser el sacrificado.