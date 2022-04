Nuevo compromiso en Liga para el Real Madrid, líder indiscutible de la Primera División. Los blancos, que consiguieron el pasado domingo ante el Sevilla una victoria de suma autoridad, visitan a Osasuna en El Sadar, en un choque en el que buscan dar un nuevo golpe de efecto a la clasificación.

Aunque eso sí, deberán hacerlo con varias bajas importantes. Carlos Casemiro tiene molestias en el aductor, mientras que Luka Modric se ha quedado en Madrid para descansar. Además, Marcelo Vieira, Ferland Mendy, Eden Hazard, Jesús Vallejo, Mariano Díaz, Luka Jovic y Miguel Gutiérrez también son baja por lesión, lo que ha obligado a Carlo Ancelotti a convocar a futbolistas del Castilla, como el central Rafa Marín y el delantero Juanmi Latasa, para completar su convocatoria.

De cara al once, hay varias dudas en el aire. Lucas Vázquez podría ser titular en el lateral diestro, para dar descanso a Dani Carvajal. Y arriba, Rodrygo Goes y Marco Asensio compiten por un puesto en punta de lanza junto a Karim Benzema y Vinicius Júnior, a los que parece que 'Carletto' no rotará. En la media, Eduardo Camavinga y Fede Valverde formarán junto a Toni Kroos, por Modric y Casemiro.

Osasuna, también con bajas importantes

Asimismo, el Osasuna de Jagoba Arrasate también afronta el duelo con ausencias clave. Lucas Torró está sancionado, mientras que Kike García y Juan Cruz, futbolistas con mucho peso en el equipo, están lesionados y no se han recuperado a tiempo. A pesar de ello, el conjunto navarro llega al duelo con moral y confía mucho en sus posibilidades de ganar al Madrid. Una tarea para la que se encomendarán a los goles del 'Chimy' Ávila y Ante Budimir.

ALINEACIONES DEL OSASUNA VS. REAL MADRID Osasuna (1-4-4-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Cote; Rubén García/Javi Martínez, Oier Sanjurjo, Moncayola, Manu Sánchez; Chimy Ávila y Budimir Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez/Carvajal, Militao, Alaba, Nacho Fernández; Fede Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo/Asensio, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL OSASUNA VS. REAL MADRID

PARTIDO Osasuna vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 20 de abril de 2022 ESTADIO Estadio El Sadar, Pamplona (Navarra) HORA 21:30

LAS CONVOCATORIAS DEL OSASUNA VS. REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL OSASUNA VS. REAL MADRID

OSASUNA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Juan Cruz: Lesión en el aductor Areso: Fractura de peroné Kike García: Lesión en el muslo - Lucas Torró: 1 partido Manu Sánchez

Nacho Vidal REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Casemiro: Lesión en el muslo Modric: Descanso Vallejo: Covid-19 Mendy: Lesión en el muslo Marcelo: Lesión en el aductor Miguel Gutiérrez: Lesión de rodilla Mariano: Molestias físicas Hazard: Lesión en el peroné Jovic: Molestias musculares - - Modric Nacho Kroos Mendy Militao

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL OSASUNA VS. REAL MADRID

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Sevilla 2-3 Real Madrid LaLiga 17/04/2022 Real Madrid 2-3 Chelsea UEFA Champions League 12/04/2022

Próximos partidos del Real Madrid