Las alineaciones del Mallorca vs FC Barcelona de LaLiga 2023-24: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blaugranas se presentan en Son Moix como nuevos líderes de la clasificación y dos bajas importantes en el centro del campo.

El FC Barcelona visita a Mallorca por la séptima fecha de LaLiga 2023-24, como nuevo líder de la clasificación luego de su victoria sobre Celta de Vigo y la posterior caída del Real Madrid en el derbi contra el Atlético.

El equipo blaugrana viene de conseguir una épica remontada contra los gallegos, que ganaban 2-0 en Montjuic hasta el minuto 80 y vieron su victoria escurrirse gracias al doblete de Robert Lewandowski y el tanto agónico de Joao Cancelo.

Del otro lado, el Barça se enfrentará con un equipo mallorquín que sufrió una dura caída 5-3 a manos del Girona el pasado sábado y suma tres caídas sobre seis presentaciones, en un complicado comienzo liguero.

GOAL repasa las probables alineaciones del encuentro, que se disputa este martes 26 de septiembre desde las 21.30.

Barcelona, sin De Jong ni Pedri

Xavi tendrá dos ausencias importantes en el centro del campo en la visita a Son Moix: a la falta de Pedri, que ya lleva más de un mes de baja y se perderá su sexto partido consecutivo, ahora se suma la baja de Frenkie De Jong, quien se lesionó el sábado contra Celta y estará cerca de seis semanas en el dique seco.

Aguirre recupera a Mascarell y pierde a Lato

La derrota en Girona dejó heridas en los Bermellones, a punto tal que antes de recibir al Barcelona Javier Aguirre creyó necesario salir a ratificar que no existen grietas en los vestidores: "Desde el minuto uno cuando llegué hasta hoy, no hay ninguna duda de los jugadores hacia mí, ni de mí hacia ellos". En cuanto a la nómina, el preparador mexicano confirmó que volverá a contar con Omar Mascarell, baja en los últimos dos partidos por lesión, pero perderá a Toni Lato, quien tiene "un golpazo" en el pie.

Convocatoria y XI del FC Barcelona

La siguiente es la convocatoria de Xavi para visitar al Mallorca:

Aún no está confirmado el once del FC Barcelona vs. Mallorca

Convocatoria y XI del Mallorca

Javier Aguirre aún no entregó la convocatoria ni confirmó el once para el encuentro contra Barcelona.