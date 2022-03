Alineaciones del Galatasaray vs. Barcelona de la Europa League 2021-2022: Onces, convocatorias y suplentes

El Fútbol Club Barcelona se juega este jueves su futuro en la UEFA Europa League. El conjunto azulgrana viaja a Estambul, donde se enfrentará al Galatasaray en la vuelta de los octavos de final de la competición. Un duelo, en ese sentido, en el que los de Xavi Hernández buscarán el pase de ronda, hacia los cuartos, tras el empate a cero de la ida en el Camp Nou.

Xavi ha llegado a Turquía con una muy buena noticia: la recuperación de Gerard Piqué. El central se retiró con molestias el pasado domingo ante Osasuna, en un duelo en el que el Barça goleó por 4-0. Su presencia en Estambul estaba en duda, pero finalmente ha llegado a tiempo. Podría incluso ser titular, aunque también está la opción de que Xavi le reserve para el 'Clásico', que el Barcelona disputará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, y apueste por Eric García junto a Ronald Araújo en el eje de la zaga en el Nef Stadium de Estambul.

Más allá de ello, el Barça llega con las bajas ya consabidas. Dani Alves no jugará, pues no está inscrito en Europa League. Tampoco lo harán los lesionados: Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Álex Baldé, Abde Ez y Moussa Wagué. Por lo demás, Xavi tiene alguna duda más, como si apostará por Pablo Gavi o Memphis Depay para dar descanso a futbolistas como Pedri González o Pierre Emerick Aubameyang.

El 'Galata', con (casi) todo

Enfrente, el Barça tendrá a un Galatasaray que llega con hambre. Los de Domenec Torrent vienen de ganar en Liga por 2-1 al Besiktas, lo que les ha llenado de moral. De cara al choque, no podrán contar por lesión ni con el exazulgrana Arda Turan ni con el veterano portero Fatih Ozturk. Además Omar Elabdellaoui no está inscrito, por lo que tampoco será de la partida. Se espera un once muy similar en el 'Galata' al que empató en el Camp Nou, con Iñaki Peña bajo palos y con la gran duda de si será Ryan Babel o Emre Kilinic quien juegue en el extremo derecho para completar un ataque de quilates y en el que también forman el talentoso Sofiane Feghouli. el eléctrico Kerem Aktürkoglu y el 'tanque' egipcio Mostafa Mohamed.

ALINEACIONES DEL GALATASARAY VS. BARCELONA Galatasaray (1-4-2-3-1): Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Babel/Kilinic, Feghouli, Akturkoglu; Mostafa Mohamed Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué/Eric García, Araújo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri/Gavi; Adama Traoré, Aubameyang/Memphis Depay y Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL GALATASARAY VS. BARCELONA

PARTIDO Galatasaray vs. Barcelona FECHA Jueves, 10 de marzo de 2022 ESTADIO Nef Stadium, Estambul (Turquía) HORA 18:45

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL GALATASARAY VS. BARCELONA

GALATASARAY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Arda Turan: Lesión en la ingle Fatih Ozturk: Problemas de salud - Elabdellaoui: No inscrito - BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Ansu Fati: Lesión de rodilla Sergi Roberto: Lesión en el muslo Álex Baldé: Lesión de tobillo Wague: Lesión de rodilla Umtiti: Fractura de un dedo del pie Abde: Lesión de rodilla Piqué: Molestias en el aductor Dani Alves: No inscrito Abde: No inscrito Ferrán Jutglá: No inscrito -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL GALATASARAY VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O114)

M+. Liga de Campeones 2 (M52 O128)

LaLiga TV (Bar) 18:45 Sudamérica ESPN

Star+ ARG y CHI: 14:45

COL: 12:45 México ESPN

Star+ 11:45

