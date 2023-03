Las alineaciones del Barcelona vs. Valencia de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Xavi Hernández cuenta con varias ausencias de peso para recibir al conjunto 'ché'

Después de su importantísimo triunfo ante el Real Madrid por 0-1 en el encuentro de ida de la semifinal de Copa del Rey disputado en el Santiago Bernabéu, el Fútbol Club Barcelona retorna a LaLiga. Lo hace con la premisa de hacerse aún más fuerte en el liderato de Primera División, donde le saca siete puntos al propio Madrid. Y ante el Valencia Club de Fútbol, un histórico venido a menos y que ocupa puestos de descenso a Segunda.

El Barça, eso sí, llega al duelo entre algodones. Xavi Hernández tiene las bajas seguras de cuatro indiscutibles: Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé y Pedri González por lesión y también la de Pablo Gavi, que está sancionado. Además, Andreas Christensen sigue renqueante de ese golpe en el tobillo que le hizo perderse el choque ante el Madrid, por lo que es seria duda.

Ante esa tesitura, Xavi (que también está sancionado y no se sentará en el banquillo) podría alinear un once muy similar al que ganó en el Bernabéu. Marc-andré Ter Stegen jugará en portería, con Jules Koundé, Ronald Araújo, Marcos Alonso y Jordi Alba (que entraría por Alex Balde) en defensa. El centro del campo sería para Frenkie de Jong y Sergio Busquets, acompañados seguramente por Franck Kessié, que estuvo muy bien ante los blancos. Arriba, estarán Raphinha y Ferrán Torres, junto a Sergi Roberto o Ansu Fati. Es en ese tercera posición del ataque, precisamente, donde está la gran incógnita del once del técnico de Tarrasa.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí El Valencia, a intentar sorprender Por su parte, el Valencia de Rubén Baraja afronta el duelo después de ese balsámico triunfo de la pasada jornada frente a la Real Sociedad, por 1-0. Los 'chés' llegan con seis bajas, algunas tan importantes como las de Gabriel Paulista o Edinson Cavani, pero afrontan el choque con el sueño de sumar en el Camp Nou. El 'Pipo' Baraja podría optar por blindarse con un doble lateral por la derecha, con Thierry Correia y Dimitri Foulquier. Aunque también podría ser más atrevido y jugar con Samu Castillejo arriba, compartiendo ataque con Hugo Duro y Samuel Lino.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS. VALENCIA FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso/Christensen, Jordi Alba; Kessié, Busquets, De Jong; Raphinha, Ferrán Torres y Sergi Roberto/Ansu Fati Valencia CF (1-4-3-3): Mamardashvili; Thierry Correia, Comert, Diakhaby, Lato; Musah, Hugo Guillamón, André Almeida; Foulquier/Samu Castillejo, Hugo Duro y Samuel Lino

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA VS. VALENCIA

PARTIDO Barcelona vs. Valencia FECHA Domingo, 5 de marzo de 2023 ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORA 16:15

FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Lewandowski: Lesión en el muslo Pedri: Lesión en el muslo Dembélé: Lesión en el muslo Christensen: Golpe en el tobillo Gavi: 1 partido Xavi Hernández: 1 partido Busquets Kessié Ferrán Torres Raphinha Dembélé VALENCIA CF LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS José Gayá: Lesión en el tobillo Cavani: Lesión en el muslo Nico González: Dedo del pie roto Gabriel Paulista: Lesión en el muslo Marcos André: Lesión de tobillo Jaume Doménech: Lesión de rodilla - - Diakhaby Comert Cavani

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL BARCELONA VS. VALENCIA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica ESPN 2

Star+ ARG y CHI: 12:15

COL: 10:15 México SKY Sports 09:15

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 0-1 Barcelona Copa del Rey - Semifinales 02/03/2023 Almería 1-0 Barcelona LaLiga 26/02/2023

Próximos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Athletic Bilbao vs. Barcelona LaLiga 12/03/2023 Barcelona vs. Real Madrid LaLiga 19/03/2023