Alineaciones del Barcelona vs. Nápoles de la Europa League 2021-2022: Onces, convocatorias y suplentes

El Fútbol Club Barcelona inicia este jueves la conquista de la UEFA Europa League. El conjunto azulgrana juega en el Camp Nou ante el Nápoles italiano, frente al que se estrena en casa en la ida de los dieciseisavos de final de la competición.

De cara al choque, Xavi Hernández tiene bajas importantes. No estará Dani Alves, que no está inscrito. Tampoco Ronald Araújo, que se lesionó del sóleo en el derbi ante el Espanyol y no ha llegado. Por su parte, Memphis Depay, que ultima su recuperación, no llega al choque. Igual que el resto de lesionados, como los Sergi Roberto, Clement Lenglet y compañía.

El técnico del Barça hará varias rotaciones. Así lo confirmó también en la rueda de prensa previa al encuentro. Sergio Busquets podría descansar y dejar su puesto en el once a Nico González o Riqui Puig. Y arriba, Luuk de Jong y Ousmane Dembélé podrían ser las dos grandes novedades del conjunto azulgrana.

El Napoli, sin varios titulares

Por su lado, el Napoli de Luciano Spalletti afronta el choque sin varias piezas importantes. Victor Osimhen, Matteo Politano y Stanislav Lobotka se lesionaron el fin de semana, ante el Inter de Milán. El primero llega ante el Barça y será titular, pero ni Politano ni Lobotka serán de la partida. Eljif Elmas y Zambo Anguissa, respectivamente, aspiran a ocupar sus puestos en el once de un Napoli que estará liderado desde el centro del campo por el español Fabián Ruiz.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS. NÁPOLES FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Pedri, Nico González/Riqui Puig, Frenkie de Jong; Adama Traoré, Luuk de Jong y Dembélé/Gavi Nápoles (1-4-2-3-1): Meret/Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA VS. NÁPOLES

PARTIDO Barcelona vs. Nápoles FECHA Jueves, 17 de febrero de 2022 ESTADIO Camp Nou, Barcelona (España) HORA 18:45

LAS CONVOCATORIAS DEL BARCELONA VS. NÁPOLES

Hasta ahora, no se conocen las convocatorias oficiales para el partido.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL BARCELONA VS. NÁPOLES

BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Ansu Fati: Lesión de rodilla Memphis Depay: Lesión en el isquio Sergi Roberto: Lesión en el muslo Umtiti: Dedo del pie roto Álex Baldé: Lesión de tobillo Araújo: Lesión en el sóleo Wague: Lesión de rodilla Lenglet: Lesión en el muslo - Dani Alves: No inscrito - NÁPOLES LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Lobotka: Lesión muscular Hirving Lozano: Lesión de hombro Politano: Lesión del gemelo Tuanzebe: Lumbalgia Osimhen: Molestias - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL BARCELONA VS. NÁPOLES

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O114)

M+. Liga de Campeones 2 (M52 O128)

LaLiga TV (Bar) 18:45 Sudamérica ESPN

Star+ ARG y CHI: 14:45

COL: 12:45 México Fanatiz

FOX Sports 11:45

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Espanyol 2-2 Barcelona LaLiga 13/02/2022 Barcelona 4-2 Atlético Madrid LaLiga 06/02/2022

