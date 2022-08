Las alineaciones del Almería vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: Onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los de Carlo Ancelotti, flamantes campeones de la Supercopa de Europa, estrenan la competición ante un recién ascendido

Cuatro días después de ganar la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, el Real Madrid comienza un nuevo campeonato de Liga visitando a la Unión Deportiva Almería, recién ascendido a Primera División. Un choque al que los blancos llegan con todo, y con las miras puestas en defender su título de campeón de la competición.

De cara al partido, Carlo Ancelotti tiene a todos sus guerreros disponibles. Hay muchas papeletas de que repita el once que ganó al Eintracht el miércoles, aunque también podría haber alguna variación. Rodrygo Goes podría saltar al once titular, como también podrían hacerlo Antonio Rudiger y Edouardo Camavinga. El segundo podría entrar para rotar a Toni Kroos, mientras que Rudiger podría jugar en el lateral zurdo por Ferland Mendy. Arriba, ya se sabe, Karim Benzema y Vinicius Júnior, la pareja de oro, es intocable.

La ilusión del Almería

Por su lado, el Almería de Rubi vuelve a Primera con toda la ilusión del mundo. Se espera que el conjunto indálico dé continuidad al once inicial que les ascendió el pasado año, aunque hay alguna duda. Sobre todo en ataque, pues el ariete nigeriano Umar Sadiq está muy cerca de fichar por el Villarreal y no está nada claro que vaya a jugar. Si no lo hiciera, Dyego Sousa podría jugar en punta de lanza, junto a Largie Ramazani (que también puede acabar saliendo) y el talentoso Fernando Portillo, que seguirá aportando toda su calidad y su temple a la vanguardia de los de Rubi.

ALINEACIONES DEL ALMERÍA VS. REAL MADRID UD Almería (1-4-3-3): Fernando; Alejandro Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; Samú Costa, César de la Hoz, Robertone; Portillo, Sadiq/Dyego Sousa y Ramazani Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy/Rudiger; Modric, Casemiro, Kroos/Camavinga; Rodrygo/Fede Valverde, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ALMERÍA VS. REAL MADRID

PARTIDO Almería vs. Real Madrid FECHA Domingo, 14 de agosto de 2022 ESTADIO Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería HORA 22:00

LAS CONVOCATORIAS DEL ALMERÍA VS. REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ALMERÍA VS. REAL MADRID

UD ALMERÍA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Iván Martos: Lesión de rodilla Juanjo Nieto: Lesión de rodilla Arnau Puigmal: Molestias musculares - - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - - - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ALMERÍA VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M54)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 22:00 Sudamérica DIRECTV GO

DIRECTV Sports ARG: 17:00

CHI: 16:00

COL: 15:00 México SKY Sports 15:00

