Alianza Lima - River, por la Copa Libertadores 2022: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Comienza la acción en el Grupo F de la Copa Libertadores 2022, con el duelo que protagonizarán Alianza Lima y River, que llegaron al certamen como campeones de las ligas peruana y argentina, respectivamente.

El duelo estuvo a punto de suspenderse debido a la delicada situación social que atraviesa el país incaico, pero finalmente fue confirmado luego de que el gobierno de Pedro Castillo levantara el toque de queda que había establecido en todo el territorio de al capital.

El Millonario llega al partido en medio de un arranque de año irregular, en el que el equipo no termina de encontrar el juego que lo llevó a ganar de punta a punta el Torneo de la Liga Profesional 2021, pero que le alcanza para estar segundo en la Zona A de la Copa LPF 2022.

Alianza, por su parte, atraviesa un delicado momento en el comienzo de la Liga 1, donde acumula tres derrotas de manera consecutiva y se ubica en el 15° lugar de la tabla. Para colmo, el conjunto de la capital peruana arrastra una inactividad de casi un mes luego de que se suspendiera el partido que debía disputar el pasado fin de semana contra Sport Huancayo: el último encuentro que disputó el equipo de Carlos Bustos fue el 12 de marzo, antes del receso por la fecha FIFA.

LAS FORMACIONES

RIVER

Marcelo Gallardo utilizará una formación muy similar a la que plantó el sábado en la victoria 2-1 sobre Defensa y Justicia por el campeonato local, aunque no podrá contar con Paulo Díaz, quien no viajó con el plantel por haber dado positivo de coronavirus (al igual que José Paradela) y seguramente será reemplazado por Jonatan Maidana. La duda del Muñeco pasa por la presencia de Esequiel Barco, quien no jugó el fin de semana y se entrenó diferenciado el lunes: en caso de no utilizarlo, el que jugará será Agustín Palavecino.

El probable equipo es con Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco o Agustín Palavecino; Julián Álvarez.

El artículo sigue a continuación

ALIANZA LIMA

Con casi un mes para preparar el encuentro, la principal novedad del local será la presencia de Cristian Benavente como compañero de ataque de Hernán Barcos.

Los once del conjunto peruano, entonces, serían Ángelo Campos; Pablo Míguez, Christian Ramos, Yordy Vílchez; Oslimg Mora, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Cristian Benavente, Hernán Barcos.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro entre el Blanquiazul y el Millonario se disputará el miércoles 6 de abril desde las 21.00 de Argentina (19 de Perú) en el Estadio Nacional de Lima. El arbitraje estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado en Argentina por FOX Sports, disponible solo para aquellos que cuenten con servicio de televisión por cable. Por su parte, en Perú la transmisión será de ESPN. El streaming puede ser por Facebook Watch, por Star+ y por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).