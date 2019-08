Alfredo Arias no seguirá al mando de Universidad de Chile

El directorio de Azul Azul se aburrió del técnico uruguayo y habría decidido cesarlo luego de cinco meses. Esteban Valencia asoma como su reemplazo.

Pese a que el técnico de Universidad de , Alfredo Arias, descartó de plano renunciar al banco del cuadro estudiantil luego del empate a un gol frente a de este sábado, el directorio de Azul Azul habría tomado la decisión de desvincularlo luego de cinco meses al mando.

Así lo aseguró Radio Cooperativa. El citado medio reportó que la comisión de fútbol de la concesionaria, liderada por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, citó una reunión extraordinaria este domingo y, en aquella cita, decidieron el cese del entrenador uruguayo, quien será notificado en las próximas horas la decisión.

Todo, tras un bajo rendimiento en el torneo en el que la escuadra del CDA se ubica en el decimocuarto casillero, en puestos de descenso.

El DT charrúa dirigió a los azules en 16 partidos: 12 en el certamen local y cuatro en la Copa Chile. En este último, consiguió tres triunfos y un empate, mientras que en el campeonato sólo logró una victoria, sobre Deportes , dejando un promedio de 14.9.

Dentro de las opciones que se manejan de manera interina, está la alternativa de Esteban , quien actualmente está a la cabeza de los juveniles en los universitarios.

"Sin dudas que los números nos condenan principalmente por los primeros partidos en los cuales nos metimos en este problema. De otras especulaciones hablen ustedes (periodistas), eso no me corresponde. No renuncié a nada en mi vida ni renunciaré acá", aseguró el DT en el Estadio Nacional.