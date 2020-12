Alfonso en Goal: "En el Betis utilizaron a Serra Ferrer y luego le dieron la patada"

El que fuera delantero verdiblanco analiza el mal momento que atraviesa el club y recuerda cómo fue su candidatura a director dpeportivo.

Alfonso Pérez Muñoz, el de las botas blancas, pasó de mito del del Real a no ser muy bien visto por cierto sector de la afición por ser estar dentro de la candidatura de Rafael Salas. Una candidatura que llegó a disputar la dirección del Real Betis a Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que incorporaron a Lorenzo Serra Ferrer para ser director deportivo. El pecado de Alfonso fue criticar el movimiento de ABA (Ahora Betis Ahora, candidatura de Haro y Catalán) fichando a Serra.

Según el ex delantero, se debía solo a una artimaña política; utilizar a Serra para ganar la Junta de Accionistas y posteriormente dejar en la estacada al mallorquín. El tiempo le ha dado la razón. Sea como fuere, lo que nadie puede negar es que la presencia de aquella candidatura agitó un árbol del que acabó cayendo Serra Ferrar dentro del Betis. Ahora, a menos de un mes para una nueva junta que se prevé movida, Alfonso Pérez habla con Goal y repasa la actualidad bética.

Sé que sigue muy de cerca la actualidad del Real Betis, ¿cómo está viendo todo?

"Ésto es de una mala planificación. Este año sí que es verdad que ha sido algo especial por el tema del Covid-19 y lo restringido de todo a nivel económico y fichajes, con la incorporación de un nuevo director deportivo, en un nuevo proyecto más y siempre es la misma película. Ésto es lo que han querido los socios compromisarios y es lo que hay que aceptar. Todos los béticos queremos lo mejor para el Betis, esté quien esté y el día de mañana veremos qué es lo que pasará. Es un proyecto más que creo que se va a tirar a la basura si la situación no cambia".

Usted conoce bien al Betis, sabe cuál es su idiosincrasia, ¿dónde está el fallo? ¿Puede ser traer a un director deportivo que no conozca bien el club?

"Yo no creo que sea culpa de Cordón. El hombre ha llegado ahora y se ha encontrado al Betis como se lo ha encontrado. Sí que es verdad que los dirigentes son los mismos y han pasado como cuatro o cinco directores deportivos, más entrenadores y demás. Entonces, hay algo que falla. Si siguen los mismos dirigentes con buenos profesionales que han pasado y no encajan, pues algo falla. No creo que sea una cosa de un año puntual. Hay que cambiar muchas cosas, la mentalidad, conocer lo que es aquello, la filosofía y sobre todo gente que conozca el Betis desde dentro y sepan las cosas que hay que cambiar".

Se están produciendo movimientos entre accionistas. No sé si has podido hablar con sus antiguos compañeros, en especial con Rafael Salas. ¿Le han notificado si podrían presentar de nuevo la candidatura?

"Yo hablo con Rafael y sigo manteniendo una muy buena relación. Hablamos de otras cosas y también del Betis, pero en ningún caso hemos hablado de que pueda dar el paso o no. Aunque lo hubiese hablado tampoco te lo iba a decir (risas). El tema del Betis siempre sale".

No sé si está al tanto de todas las informaciones sobre esos movimientos, se habla de una unión de todas las “familias” béticas. Que entren nuevos consejeros pero Haro y Catalán siguieran en sus cargos. En ese sentido, ¿entendería esa unión y que siguieran los actuales dirigentes al frente?

"No, yo entiendo que no. Ellos ya han tenido su oportunidad de gestionar el Betis a su manera, pero si no encajan es como un entrenador. Yo entiendo que han pasado muy buenos entrenadores, que han querido mucho al Betis, pero si no encajan tienen que marcharse y empezar otra etapa. Después de varios años de fracaso, porque la palabra es esa, es una cuestión de que tiene que entrar la pelota y así se van a valorar las cosas. La etapa de Haro y Catalán ha terminado en el Betis, lo que no entiendo es por qué no dan un paso a un lado y dejan a otra gente".

¿Estaría dispuesto a trabajar para el Betis aunque fuese en otra candidatura?

"No lo sé. Lo que sí sé es que yo conocí a Rafael Salas para que me hiciera cargo de la dirección deportiva del Betis, dentro de su candidatura, y me parece una persona seria y válida para dirigir al Betis. Si a mí mañana me llama Rafael y me dice vamos a ayudar al Betis como hicimos en su momento, todos de buena fe porque ninguno tenemos necesidad de estar en el Betis, pues habría que estudiarlo y mirarlo. Con otra persona, difícilmente me iría porque tengo que ver qué persona, qué voy a hacer y si voy a ser útil, porque si voy a ser un ‘abrazafarolas’ pues me quedo en mi casa. Si voy al Betis es para trabajar y ayudarlo. Conociendo a Rafael, retomaríamos el tema, pero con otra candidatura tendría que estudiar mucho el tema. Yo iría al Betis para ayudarlo, pero como yo hay muchísimos ex jugadores históricos e importantes que deberían estar trabajando en el Betis porque saben del Betis y lo viven y lo conocen".

Le pregunto por Serra Ferrer. ¿Cómo se llevas con él, cómo está su relación actualmente?

"Yo con Serra Ferrer me llevo bien. He tenido mis discrepancias con el míster. Las he tenido como jugador en su momento y después de jugar al fútbol las llevo bien. Que en su momento comenté que lo habían utilizado y no le gustó, yo lo respeto pero es la verdad. La candidatura de Haro y Catalán utilizaron a Serra para ganar las elecciones y así fue, luego le dieron una patada como se pudo ver. Pero yo me llevo bien. Si un día coincidiésemos en el Betis tendríamos que mirar qué condiciones y cada uno su parcela. Él tiene una forma de ser yo tengo otra, pero todo el mundo se puede entender. Está claro que podría ser que fuese él solo, y podría ser que en un futuro, dependiendo con qué candidatura o presidente, podría a lo mejor trabajar con él. Él quiere lo mejor para el Betis como lo quiero yo".

En ese sentido iba la siguiente pregunta, ¿trabajaría con Lorenzo Serra Ferrer?

"Dependería del presidente que estuviera, de la labor de cada uno, de respetarnos cada uno en su sitio y de no tener problemas. Yo sé como soy, sé como es el míster y si unimos fuerzas sería mucho mejor pero siempre con respeto y trabajo. No tengo ningún problema personal y solo ocurrió eso. No he vuelto a tener ningún tipo de discrepancias. A nivel personal no tengo problemas. Yo si veo a Serra le doy un abrazo, de hecho me lo encontré en mucho antes de todo esto y lo saludé. Es una persona importante en el Betis y si da el paso lo va a tener más fácil que nadie".

¿Tiene alguna opinión formada de por qué no dan un paso al lado Haro y Catalán?

El artículo sigue a continuación

"Sí, no entiendo cómo unas personas sin necesidad de tener que estar en el Betis pues están ahí a pesar de todo. De toda la presión, de lo que ocurre. Yo mañana veo que no soy útil, que no hago bien mi trabajo o no tienen confianza en mí, me voy a mi casa. Yo también quiero mucho al Betis, imagino que ellos también, pero después de cinco años que no han sido capaces de sacar esto adelante, y prometo y digo que este año va a ser el año y demás, si no salen los resultados, también te honra dimitir. Eso va también en cada uno".

En referencia a las incorporaciones que han venido realizando, ¿ve acertada la política de fichajes?

"Lo más importante es tener ojo. Un director deportivo se puede equivocar, equivocarse en siete de ocho jugadores es difícil, pero equivocarte en dos es probable. Tienes que tener conocimientos de fútbol, trabajo de captación de jugadores y tener buenos scouting en la cantera del Betis. Tener gente de tu confianza en la dirección deportiva. Cuando tienes dinero y medios es fácil fichar, pero cuando tienes pocos recursos y te los gastas y no atinas vienen las sorpresas y en muchos casos descender a Segunda División si te descuidas. Ha habido tantos bandazos que no hay ningún proyecto serio. Por ejemplo, ahora llega otro director deportivo y han hecho ya una limpia entera, pero los dirigentes son los mismos".