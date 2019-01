Alfaro: "No hay números diez que luego sean entrenadores y tengan la capacidad que tiene Gallardo"

El nuevo DT de Boca llenó de elogios a su par de River, en una entrevista en la que habló de todo: el Superclásico, Tevez, su estilo, Macri y más.

La gran cantidad de cruces decisivos que protagonizaron Boca y River en los últimos años, desde la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 hasta la reciente definción de la Copa Libertadores, exacerbaron hasta niveles nocivos la rivalidad entre ambos clubes, a punto tal que los protagonistas prácticamente no se permiten hablar de manera elogiosa respecto a nada que tenga que ver con el otro club, para evitar críticas de los propios y burlas de los ajenos. Sin embargo, desde su llegada al Xeneize, Gustavo Alfaro está en la búsqueda de bajar los decibeles del Superclásico y, en ese sentido, se permitió alabar a Marcelo Gallardo: "Tengo la mejor opinión de él".

"Por lo general, no hay números diez que sean entrenadores que tengan esa capacidad y esa vigencia. Son jugadores que tienen talento y no les cuesta tanto, por ahí los que vienen más desde el sacrificio a veces entienden otras cosas. Pero Marcelo bajó ese pragmatismo necesario que debe tener un entrenador para conjugar lo que es el talento y el pragmatismo. Y eso se lo transfiere a sus equipos", explicó el DT del conjunto de la Ribera.

En diálogo con CNN En Español, el técnico también explicó por qué busca reducir los niveles de tensión existentes en todo lo referido al clásico: "La relación entre Boca y River quedó dañada. Y muy dañada la sociedad. Tanto es así que ya no se juegan los Superclásicos de verano. Los protagonistas necesitamos un nivel de concientización muy grande para bajar a la realidad que uno puede tener un adversario, pero no un enemigo".

Durante la extensa entrevista, Alfaro también se refirió a otras cuestiones. Aquí, un repaso de lo más destacado:

-Carlos Tevez: "Boca viene de una situación muy dolorosa, en la que Guillermo Barros Schelotto, otro de los ídolos importantes, se termina yendo. Carlitos es el jugador más emblemático que tiene el club. Por eso, le dije que necesitamos apoyarnos en él, que tiene que ser el abanderado. Le expliqué: 'Yo estoy acá para ayudarte a que vos consigas la gloria, pero yo quiero tu gloria también'. Me respondió que me quede tranquilo, que estamos en la misma sintonía".

-Su estilo de juego: "Una vez, Pat Riley, entrenador de Miami Heat, dijo: 'Si yo quiero construir un equipo ofensivo, lo primero que tengo que trabajar es la disciplina de la defensa porque sino mi culo volará por los aires'. O sea, les dijo a los jugadores que para hacer un equipo ofensivo necesitaba uno que defienda bien. La experiencia me ha demostrado que los equipos que son campeones son los que son fuertes en las dos áreas".

-Mauricio Macri: "Me llamó después de que me presentaran. Imaginate, te llama el presidente del país. Me habló de sus sentimientos y de su compromiso y me contó de los lineamientos generales del mundo Boca que uno se puede llegar a encontrar. Le dije que, de la misma manera que él me habla de fútbol, yo quisiera ir a la Quinta de Olivos a hablar de política. Y me respondió que me iba a esperar después del 16".