Alexis se sinceró y cerró su paso por Manchester United: "Después del primer entrenamiento quería volver a Arsenal"

A través de un video, el Niño Maravilla le puso fin a su etapa en Old Trafford y reveló que quiso romper el contrato luego de su primer día.

Sin dudas, el paso de Alexis Sánchez por fue uno atrás en su carrera y lo dejó claro en un video de seis minutos de duración, en el cual se sinceró sobre su incomodidad por cómo fue su etapa en Old Trafford, el mal clima en el vestuario, la resistencia de parte de los hinchas y de exglorias del club, las lesiones y las críticas como principal responsable del momento crítico del equipo.

Y en el inicio de su explicación, sorprendió con una revelación: "Después del primer entrenamiento me di cuenta de muchas cosas, llegué a mi casa y le dije a mi familia y mi representante si no podía romper el contrato y volver al , algo no me cuadraba, pero ya había firmado".