Alexis Sánchez vs. Eden Hazard: ¿quién fue mejor en la Premier League?

El sitio estadístico WhoScored se animó a realizar una comparativa entre Alexis Sánchez y Eden Hazard durante el período que defendieron las camisetas de y el , respectivamente.

Y es que el chileno tuvo un paso consagratorio por los Gunners, de la mano de Arsene Wenger, con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos y tres Community Shield. Mientras que el actual futbolista del registró una de sus mejores campañas comandando a los Blues.

"Ninguno de los dos ha logrado replicar la misma forma devastadora que mostraron en Londres. La carrera de Sánchez ciertamente ha disminuido desde entonces, mientras que Hazard todavía tiene tiempo para corregir lo que ha sido una primera temporada afectada por lesiones en el Real Madrid", indicó el portal.

En términos de contribución, ambos futbolistas tuvieron números similares en . En Niño Maravilla, en su primer curso, estuvo involucrado directamente en 24 goles (16 conquistas, ocho asistencias) en comparación con los 23 de Hazard (14 tantos, nueve pases gol). Pero esta no fue la mejor temporada del actual delantero del en términos de participación, ya que anotó o ayudó en 34 en la siguiente campaña, pero su trabajo en el juego general fue mejor en 2014/15. "Desafortunadamente para el internacional de , también lo fue Hazard", destacan.

Y es que el futbolista belga, considerado en el grupo de élite cuando se habla de los mejores regateadores en Europa, le dio a los defensores un duro momento durante la temporada 14/15. "Hazard completó al menos 66 regates más que cualquier otro jugador en la Premier League esa temporada (4.8 por 90). Los 181 dribbles exitosos de Hazard son lo máximo que ha registrado en una sola campaña de liga y representaron de manera impresionante el 37% del total de Chelsea". El segundo en este ítem es precisamente el máximo artillero de La Roja con 115, (3.5 cada 90').

Mientras que el formado en aportó con 3.7 tiros a puerta por cada 90 minutos, y 2.7 pases clave, Hazard lo hizo con 2.1. "En 2014/15, el Arsenal vio lo mejor de Sánchez cuando estaban fuera de posesión. Sánchez regresó 2.1 tackles por 90 minutos. En ninguna temporada desde 2009/10, Sánchez ha completado más ttackles en una campaña de la liga desde 2014/15 (69). Por el contrario, Hazard solo logró 0.7 tackles por cada 90. Sánchez completó increíblemente 13 más que las que Hazard intentó esa temporada".

Finalmente, el sitio destaca que ambos jugadores ganaron varios premios WhoScored Man of the Match. Sánchez fue destacado diez veces, mientras que el belga en 10.

