Alexis Sánchez dijo presente en gala benéfica del Manchester United

Este martes, el atacante chileno Alexis Sánchez dijo presente en la gala a beneficio que realiza año a año el Manchester United en asociación con UNICEF. Esta vez, fue con motivo de los 20 años de sociedad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

El conjunto que hoy dirige Ole Gunnar Solskjaer logró recaudar más de 4 millones de libras esterlinas, los que se destinarán a "ayudar a algunos de los niños más vulnerables del mundo afectados por desastres y aquellos que viven en conflictos", reza el comunicado del conjunto de Old Trafford.

"Recuerdo la primera asociación que tuve con Unicef ​​como jugador en Beijing en 1999 y me siento honrado de ser el embajador de buena voluntad para Unicef ​​en Noruega. Para mí, es la organización benéfica más cercana a mi corazón y es fantástico ver a tanta gente aquí y espero que podamos recaudar mucho dinero esta noche", dijo el DT de los Diablos Rojos.

En la ocasión, el Niño Maravilla posó para las cámaras vestido con un elegante traje negro en la alfombra roja, junto al resto de sus compañeros.

Ole Gunnar Solskjaer led the Manchester United first-team squad at the United for Unicef Gala Dinner as an incredible £225,000 is raised for @Unicef_UK pic.twitter.com/0adIieHPMw