Alexis Henríquez habló de la posible fecha para el retiro del fútbol profesional

El capitán de Atlético Nacional asegura que tiene por lo menos un año y medio más actividad. ¿Se retirará en el Verde?

Este martes, los Verdolagas trabajaron en su sede deportiva de Guarne, en lo que fue la última sesión previo al partido contra en Ibagué por la segunda fecha de los Cuadrangulares.

Alexis Henríquez fue uno de los jugadores que atendió a los medios de comunicación y una vez analizado y comentado lo que podría ser el partido en el Murillo Toro, habló sobre su futuro. El 'Capi' termina su contrato con el club el próximo mes, pero desde hace varios meses se vienen especulando varias opciones para continuar su carrera en otro equipo e incluso, dar el salto a la dirección técnica, gracias a los estudios que ha realizado recientemente.

"Yo tengo claro hasta cuándo juego, ojalá Dios quiera se me cumpla, es mi deseo. Esperar qué pasa. Esto es fútbol, esto es la vida y en la vida todo va cambiando, uno no sabe qué pueda pasar mañana. Si depende de mí, yo ya tengo la fecha, pero sé que eso depende de otras personas", aseguró el defensor central.

Sobre la fecha precisa que considera para su retiro, el samario apuntó: "Ya lo he dicho varias veces, yo dije que jugaba hasta el 2021, pero el primer semestre".

Igualmente respondió respecto a la posibilidad de estar en el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio en el corto o mediano plazo: "Tengo una relación muy clara con el profe. Sabe lo que pienso, lo que quiero. No sé, vivo el día a día, planteo una cosa, la planifico, pero a veces no salen porque la vida es así, a veces las cosas no salen como uno quieren. Esperar qué va a pasar conmigo el próximo año, porque no sé qué va a pasar conmigo en un día, dos días o más adelante".

Finalmente, respecto a su permanencia en Nacional como jugador para la idea que tiene profesionalmente, Henríquez dijo sentirse aún en plenitud de condiciones: "Para jugar fútbol me da, no sé si en Nacional o en otro equipo, pero estamos hablando de fútbol independiente del equipo que sea. Esto es fútbol, juegue en Nacional o en ".

El ex- destacó sus virtudes como jugador, las cuales cree que lo mantienen vigente: "Las cualidades mías, las características mías son diferentes a las de cualquier otro compañero. Tengo una mente muy fuerte. Yo la tengo clara, yo sé hasta cuándo puedo jugar, yo sé lo que quiero, cuándo estoy bien, cuándo estoy mal. Hoy me siento bien, no sé mañana cómo voy a estar. Para jugar fútbol sí porque tengo muchos espejos que han jugado hasta los 39, 40 años, ¿Por qué yo no lo puedo hacer si llevo 20 años jugando todavía?".

La situación de Henríquez Charales con los Verdes quedaría resuelta una vez termine la competencia en la Liga Águila y se sienten las posiciones de las partes, incluido el concepto del cuerpo técnico en la comisión técnica que también integran presidencia, gerencia deportiva y gerencia de transferencias.