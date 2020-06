Alex Erazo ayuda a familias afectadas por las lluvias

El popular “Paleta” se suma a la causa.

Álex Erazo, quien jugó para el Alianza y Águila, con este último logró un título de goleo y campeonato en el Clausura 2006, se suma ayudar a las familias salvadoreñas que más lo necesitan en este momento, al ser afectadas por las lluvias de la última semana.



El exdelantero contó su experiencia: “Es muy interesante lo que muchos jugadores activos y no activos están haciendo, porque quiérase o no, son tiempos muy difíciles donde ellos viven, o un donde un familiar o un amigo vive, y eso les hace tomar conciencia; los que han podido ayudar esta bien, y los que no lo han hecho se les hace un llamado para hacerlo”.



Erazo víveres que gestionó por medio de un amigo que es el gerente de una importante empresa que vende esta clase de productos alimenticios. Con el "Paleta" ya son varios jugadores y exjugadores que se pusieron el chaleco de la solidaridad.