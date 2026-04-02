«Alessandro Bastoni debe abandonar Italia de inmediato por su propia seguridad»

Alessandro Bastoni debe abandonar Italia, según ha declarado el exinternacional Giuseppe Bergomi en Radio Nerazzurra. El defensa del Inter es el blanco de todas las críticas en su país tras la debacle contra Bosnia y Herzegovina.

Bastoni ya no era muy querido por la afición italiana antes del partido de la repesca por el pase al Mundial. El defensa del Inter cometió una simulación atroz el mes pasado en el Derby d’Italia contra la Juventus (victoria por 3-2), lo que provocó que Pierre Kalulu recibiera su segunda tarjeta amarilla.





Contra Bosnia, con una ventaja de 1-0, derribó a un jugador que se había escapado y tuvo que ser expulsado. Italia no logró mantener la ventaja con diez hombres y encajó el 1-1 en los últimos compases del partido.

Finalmente, tras 120 minutos de juego, hubo que recurrir a los penaltis para decidir el pase al Mundial, en el que Bosnia se llevó el gato al agua.

«Ahora tendrá que abandonar Italia por su propia seguridad. Perdemos a un talento extraordinario, uno de los mejores defensas del fútbol moderno», comienza Bergomi. «Lo siento mucho, pero creo que, por su propio bien, tendrá que buscar un club en el extranjero».

Bergomi jugó toda su carrera con la camiseta del Inter. Ganó el Mundial con Italia en 1982 y llegó a disputar 81 partidos internacionales con la selección.



