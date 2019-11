Alemany: "Nadie me ha explicado las razones para dejar el Valencia"

El hasta ahora Director General de la entidad ha dado su versión de su salida de Mestalla.

Mateu Alemany ha ofrecido este martes una rueda de prensa para explicar su salida del después de que llegara a un acuerdo para rescindir su contrato cmo director general de la entidad.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Los motivos de su marcha: "A mí por parte del club nadie me ha dado una explicación concreta de las razones por las que dejo de ser director general del Valencia CF. Ni el propietario ni el presidente. La reunión con Peter fue en términos respetuosos y agradables, le agradecí por encima de lo ocurrido en los dos últimos meses -pesará más lo positivo que lo negativo, me dio casi siempre la confianza abosluta en la que en un 99% del tiempo, ese porcetaje de propuestas fueron aceptadas, años felices, orgulloso de haber estado y gracias a esa confianza que me otorgó- su confianza... En cuanto a las razones, no se entró en ese asunto.Yo, quizá, hoy no quiero especular. Si puedo engancharme a un comentario que es el único al que he tenido acceso público en una comparecencia en la que decía que en el nuevo proyecto yo no encajaba, enlazado con hechos objetivos podemos ver la razón. Ha habido un cambio de modelo de gestión. Desde verano de 2017 hasta 2019 trabajamos con un procesos claros y definidos que conocen perfectamente. Tenemos un aparato de scouting que hace seguimiento a los futbolistas, que llega al cuerpo técnico por un lado y por el otro, a Pablo Longoria y por otro lado a mí, y nos toca discutir y valorar operaciones de salida y entrada, su convecencia, a partir de ahí llegaba la propuesta al propietario. Ese proceso ortodoxo se llevó a cabo durante el verano, en ventanas de enero y verano respaldo absoluto, es cierto que desde junio percibí un cambio en la receptividad del máximo accionista in crescendo de nuestras propuestas. En agosto dije que el accionista quería involucrarse más, me parecía legítimo. Eso progresó hacia situaciones como la venta de Rodrigo, que no se contó con la participación del míster ni la mía, posteriormente con el fichaje de Correia, que terminó con la parte más grave y difícil de superar, el cese y fichaje de nuevo entrenador. La conclusión a la que llegó es que existe cambio en el proyecto. No tengo conocimiento en objetivos de proyectos, más yo lo llamaría en el modelo. Un modelo basado en la confianza del propietario en el proceso interno y ortodoxo y ejecutivo del club hacia una toma de decisiones que van a depender mucho más del máximo accionista que del tratamiento interno o pactos internos y el consenso final en la parte técnica del club. Por mi perfil, más allá de las situaciones concretas, es muy difícil que yo encaje. Debo darle la razón al señor presidente. En ese nuevo proyecto que citan no es conveniente ni para mí ni para el club porque no tendría sentido"

Su futuro: "Soy un hombre de club más que de fútbol. Me considero hombre de club. Me ha gustado trabajar en un club. Si alguien desea contar con mis servicios me gustaría continuar vinculado al mundo del fútbol en clubes. He estado muy bien en , pero también he estado muy bien en el Valencia. No tengo ningún acuerdo ni negociación con ningún club profesional al día de hoy. Ahora quiero despedirme de toda la gente de Valencia y posteriormente ver lo que pasa en el fútbol profesional. Hoy por hoy, nada de nada. Estoy sujeto a confidencialidad. Estoy convencido de que ellos van a trabajar a tope por profesionalidad y por su propio interés. Estoy convencido de que esta plantilla va a dar enormes alegrías al valencianismo".

Las dificultades de lidiar con los dueñps del club: "Un club de fútbol son sus aficionados. Nada tiene sentido sin sus aficionados. Solo hay un Valencia que son sus aficionados a los cuales dedicamos los máximos esfuerzos. La distancia crea dificultades, las diferencias culturales crean dificultades. Son diferentes y esto y hay que aceptarlo yo he tratado de adaptarme lo más que he podido. Pero la visión de las relaciones humanas son diferentes y eso se nota".

El artículo sigue a continuación

La salida de Marcelino y de la dirección deportiva: " Los cambios han sido traumáticos y han afectado a la estructura deportiva del club y creo que el Valencia va a tener que incorporar a algún profesional más".

Ya no cuadraba en el club: "Si soy sincero, en 2017 yo cuadraba perfectamente y quizás hoy no soy tan necesario. Porque el barco va, se ve cada día. Esa es la cuestión. Yo no me puedo reinventar a mí mismo. Cada uno es como es. Yo soy yo. Puedo aportar una serie de cosas, con aciertos y errores. Soy extremo izquierdo, no me fiche de portero porque no voy a funcionar. Me hace feliz que haya sido amistosamente. Para mí el Valencia y sus dirigentes tienen todo mi respeto".