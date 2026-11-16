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UEFA Nations League A
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Olympiastadion
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Alemania vs. Países Bajos hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

Alemania vs Holanda
Alemania
Holanda
UEFA Nations League A

Alemania se enfrenta a Países Bajos en la Liga A de la UEFA Nations League. ¿Dónde se puede ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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Alemania vs. Países Bajos: hora de inicio

crest
UEFA Nations League A - Jornada 6
Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín acoge el decisivo último partido del grupo de la Liga A de la UEFA Nations League: Alemania recibe a Países Bajos en un duelo que decidirá el pase a cuartos de final.

La selección alemana llega a este enfrentamiento con la moral alta. Tras la convincente victoria por 3-1 ante Serbia en Belgrado, Jürgen Klopp pidió a sus jugadores que empezaran a asumir su calidad como algo natural. Con ocho puntos en el grupo, Alemania tiene la situación en sus manos.

Florian Wirtz fue el gran protagonista en Belgrado: marcó el 2-0 y dirigió el juego con una facilidad que maravilló a Klopp. Brajan Gruda anotó el tercer gol y puso de manifiesto la profundidad que tiene ya la plantilla alemana.

Países Bajos llega tras una noche histórica en Ámsterdam. El 7-0 ante Grecia igualó la mayor victoria de la historia de la Nations League. Tijjani Reijnders marcó tres goles en un intervalo de 21 minutos y fue sencillamente imparable.

Xavi Hernández ha transformado en poco tiempo a la Oranje en un equipo que desmantela sistemáticamente a sus rivales. Joey Veerman y Frenkie de Jong formaron en el centro del campo una pareja que muchos consideraban incompatible; en Ámsterdam hicieron que todos los escépticos se tragaran sus palabras.

Donyell Malen puso fin a su sequía goleadora a nivel internacional con el séptimo tanto de la noche y después habló del intenso trabajo de análisis de vídeo con el entrenador. Países Bajos llega con impulso, confianza y una claridad táctica que planteará serios problemas a Alemania.

A continuación, toda la información sobre la retransmisión por televisión, el streaming y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido a Alemania y Países Bajos?

Alemania afronta este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. La selección alemana ganó por última vez a domicilio ante Serbia por 3-1, después de haber empatado sin goles contra Grecia. En total, Alemania marcó cuatro goles y encajó dos en esos cinco partidos.

Países Bajos atraviesa un gran momento de forma: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue el 7-0 ante Grecia. Antes, el equipo había derrotado dos veces a Serbia y había empatado 1-1 con Alemania. En cinco encuentros, la Oranje marcó 13 goles y encajó solo cuatro.

ALE

ALE - Formulario

HOL
D1-1
GRE
L0-1
SER
W2-0
GRE
D0-0
SER
W1-3
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HOL

HOL - Formulario

ALE
D1-1
SER
W1-2
GRE
D2-2
SER
W2-1
GRE
W7-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Alemania vs. Países Bajos: alineaciones

Alemania contra Holanda alineaciones

4-2-3-1
Alemania crest
Alemania
ALE
Formación
Holanda crest
Holanda
HOL
4-2-3-1
Marc-André ter StegenMarc-André ter StegenN. BrownN. BrownN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. TahJ. TahP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoQ. TimberQ. TimberT. ReijndersT. ReijndersJ. VeermanJ. VeermanC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Holanda crest
Holanda
HOL
4-2-3-1
Alemania

Once inicial

Holanda

Suplentes

Manager

  • J. Klopp
  • Xavi Hernández
Alemania

Lesiones y suspensiones

Holanda

Ningún jugador apartado

Alemania vs. Países Bajos: estado de forma

ALE

ALE - Formulario

HOL
D1-1
GRE
L0-1
SER
W2-0
GRE
D0-0
SER
W1-3
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HOL

HOL - Formulario

ALE
D1-1
SER
W1-2
GRE
D2-2
SER
W2-1
GRE
W7-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Alemania vs. Países Bajos: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

AlemaniaEmpateHolanda
2
3
0
UEFA Nations League A
Holanda badge
Holanda
HOL
1
Alemania badge
Alemania
ALE
1
F
UEFA Nations League A
Alemania badge
Alemania
ALE
1
Holanda badge
Holanda
HOL
0
F
UEFA Nations League A
Holanda badge
Holanda
HOL
2
Alemania badge
Alemania
ALE
2
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
2
Holanda badge
Holanda
HOL
1
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
1
Alemania badge
Alemania
ALE
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

Alemania vs. Países Bajos: las clasificaciones

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
HolandaHolandaHOL
5320145+911
W
W
D
W
D
2
GreciaGreciaGRE
5221510-58
L
D
D
W
W
3
AlemaniaAlemaniaALE
522163+38
W
D
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
5005411-70
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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