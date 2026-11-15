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Alemania vs. Países Bajos: hora de inicio

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Olympiastadion

El Estadio Olímpico de Berlín acoge el decisivo cierre de la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League: Alemania recibe a Países Bajos en un duelo que decidirá el pase a cuartos de final.

La selección alemana llega con la moral alta a este encuentro. Tras la convincente victoria por 3-1 ante Serbia en Belgrado, Jürgen Klopp pidió a sus jugadores que, por fin, asumieran su propia calidad como algo natural. Con ocho puntos en el grupo, Alemania tiene el destino en sus manos.

Florian Wirtz fue el jugador más destacado en Belgrado: marcó el 2-0 y dirigió el juego con una facilidad que entusiasmó a Klopp. Brajan Gruda anotó el tercer gol y puso de manifiesto la profundidad que ha alcanzado la plantilla alemana.

Países Bajos llega tras una noche histórica en Ámsterdam. El 7-0 ante Grecia igualó la mayor victoria en la historia de la Nations League. Tijjani Reijnders marcó tres veces en 21 minutos y fue sencillamente imparable.

Xavi Hernández ha transformado en poco tiempo a la Oranje en un equipo que desarma sistemáticamente a sus rivales. Joey Veerman y Frenkie de Jong formaron en el centro del campo una pareja que muchos consideraban incompatible. En Ámsterdam demostraron que todos los escépticos se equivocaban.

Donyell Malen puso fin a su sequía goleadora a nivel internacional con el séptimo tanto de la noche y después habló del intenso trabajo de análisis de vídeo con el entrenador. Países Bajos llega con impulso, confianza y una claridad táctica que planteará serios problemas a Alemania.

A continuación, toda la información sobre la retransmisión televisiva, el streaming en directo y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Alemania y Países Bajos?

Alemania llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. La selección alemana ganó recientemente a domicilio a Serbia por 3-1, después de haber empatado sin goles contra Grecia. En total, Alemania marcó cuatro goles y encajó dos en esos cinco partidos.

Países Bajos atraviesa un excelente momento: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el 7-0 ante Grecia. Antes, el equipo había vencido dos veces a Serbia y había empatado 1-1 con Alemania. En cinco partidos, la Oranje marcó 13 goles y encajó solo cuatro.

Alemania vs. Países Bajos: alineaciones

Alemania vs. Países Bajos: estado de forma

Alemania vs. Países Bajos: balance de enfrentamientos directos

Alemania vs. Países Bajos: las clasificaciones