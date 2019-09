Alemania, Bélgica y Holanda cumplen y se acercan a la Eurocopa 2020

Alemania venció a Irlanda del Norte y Holanda a Estonia en la pelea en su grupo, mientras que Bélgica goleó a Escocia y sigue como líder.

, y dieron este lunes un nuevo paso al frente par clasificarse para la 2020 tras vencer su partidos a domicilio ante , y Estonia respectivamente. Por su parte, dio la sorpresa al no pasar del empate en su visita a Azerbaiyán.

Así están los grupos de la fase de clasificación de la Euro 2020

El partido más trascendente del día lo protagonizaba Alemania, ya que el equipo de Joachim Low llegaba tras perder ante Holanda el pasado viernes y necesitaba vencer en Belfast, la casa del sorprendente líder de su grupo que había firmado un pleno de triunfos. Die Mannschaft sufrió pero un gol de Halstenberg justo en el arranque de la segunda mitad le valió para jugar con más tranquilidad y Gnabry, ya en el descuento, selló un triunfo que les permite ver su grupo desde lo más alto.

Por su parte, en el mismo grupo, Holanda también venció pero con menos apuros a Estonia por 0-4 con doblete de Babel y dos tantos más de Wijnaldum y Depay. El equipo de Ronald Koeman sigue tercero de grupo aunque con un partido menos, ya que en junio no jugó encuentros al disputar la final four de la en la que cayó frente a .

El gran pinchazo de la jornada lor protagonizó Croacia, que no fue capaz de pasar del empate a uno en su visita al colista de su grupo, Azerbaiyán. No obstante, la derrota de Hungría ante Eslovaquia (1-2) le permitió mantenerse como líder de grupo, un privilegio que también ostenta Bélgica. Los pupilos de Roberto Martínez pasaron por encima de Escocia con un cómodo triunfo que quedó resuelto en la primera parte gracias a los goles de Lukaku, Vermaelen y Alderweireld, mientras que De Bruyne hizo el definitivo 0-4 en la recta final. En el grupo de los belgas, se destaca como segundo tras vencer, no sin apuros, a Kazajistán.

Por último, el grupo G queda realmente ajustado tras el empate a cero entre y y la victoria de Eslovenia ante Israel por 3-2. Los polacos son líderes con 13 puntos, mientras que los eslovenos escalan al segundo puesto con 11 puntos y Austria se queda con 10. Más descolgados pero aún con opciones están Israel y Macedonia, que ganó 0-2 a Letonia, con 8 puntos.