Alejandro Vela: “Con el coronavirus nos ataron de manos”

La Liga de Ascenso de México resultó eliminada unilateralmente por los directivos, quienes aprovecharon la pandemia.

Como uno de los futbolistas afectados con la desaparición del Ascenso MX para dar paso a la Liga de Ascenso, Alejandro Vela se dijo dolido por la falta de tiempo para que pudiera revertirse la decisión.

El futbolista de de Mérida que veía cercano el retiro futbolístico consideró que las cabecillas terminaron por beneficiarse de una crísis sanitaria que tiene en suspenso el Clausura 2020 de la .

“Viene lo del COVID-19 y nos atan de manos. Ya no se pudo hacer nada más, se aprovechan de esta situación que es una crísis sanitaria pero también es económica”, contó en entrevista con Goal.

Más equipos

“Todo nuestro futbol se maneja con medias verdades, rumores, siempre en lo oscurito, el jugador se entera hasta que se toma una decisión y ya nada se puede hacer nada”, señaló.

"Es más fácil ELEGIR entre mamá o papá que entre @3gerardpique y @RafaMarquezMX"



Pero ustedes no están listos para esta discusión... 🤷‍♂https://t.co/MWC78JOyqS pic.twitter.com/nr5nJlVviQ — Goal (@goalmex) April 16, 2020

En el mismo caso, Vela recalcó que se priorizó lo económico: “Los clubes se quedaron sin ingresos, la Federación se aprovecha de esa situación (en la propuesta) para poder ofrecer dinero a los dueños de Ascenso para terminar la temporada, aceptar sus condiciones y con dinero vamos a decir, comprar la posibilidad de que acepten su Liga de Desarrollo, venía de tiempo atrás, nunca se hizo oficial, no sabíamos que pelear porque nunca se supo la postura oficial”.

“Es una situación donde se priorizó los beneficios económicos de los clubes de arriba y se menospreció a los que trabajan en las ligas de abajo, se me hace más un tema de personas, de humanos, de familias que interés económicos. Es una medida incongruente, ilógica, faltando el respeto a toda la gente que ha dedicado tiempo a estar en la Liga de Ascenso”, agregó.

QUIEREN COPIAR UN MODELO QUE NO APLICA EN MÉXICO

En las últimas temporadas, la Asamblea de Dueños se ha planteado la posibilidad de emular el sistema que tiene la de , algo que le parece incongruente al futbolista de 36 años.

“Queremos copiar un modelo que no aplicaría en nuestro país precísamente por eso, porque no somos un país de primer mundo y no hay esa cantidad de gente que quiere invertir en un equipo de futbol así de fácil, menos con las trabas que se están poniendo hoy”, dijo.

Alejandro contó parte del dialogo que sostuvo con Carlos Vela, futbolista del LAFC y MVP en la última temporada del futbol de Estados Unidos. El ‘Bombardero’ había mandado un mensaje de apoyo a sus colegas del Ascenso ante la iniciativa de un grupo de dueños que terminó por concretarse.

“Al exponerle la situación me dice que cree que es ilógico que en un futbol como el nuestro haya una Liga de Ascenso donde nadie puede ascender, desde el nombre suena un poco absurdo. Si la parte económica importa lo deportivo no les está importando. Siempre debería predominar lo deportivo”, reveló previo a la confirmación por parte de Enrique Bonilla.

“(Carlos) tiene conocimiento (del futbol mexicano), prefiere un lugar donde se siente valorado, referente y la importancia que tiene hoy, ha tenido opciones y ha elegido las mejores opciones para él”, enfatizó.