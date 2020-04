Alejandro Domínguez explicó la famosa foto de su familia con la camiseta de River

El presidente de la CONMEBOL aseguró que hubo dirigentes que usaron aquella imagen para "presionar" y reveló: "Mi historia es más cercana a Boca".

Entre los miles de mitos que rodean la final de la 2018 entre River y Boca, uno de los más extendidos entre los hinchas del Xeneize tiene que ver con el supuesto fanatismo de Alejandro Domínguez y su familia por el Millonario. Todo se originó por la aparición de una fotografía en la que aparece la hermana del presidente de la CONMEBOL junto a su marido y sus hijos, todos vestidos con la banda roja el día que debía disputarse la final de vuelta en el Monumental. Sin embargo, el dirigente tiene una explicación muy sencilla para aquella imagen y tiene muy claro cómo fue que surgieron las acusaciones en su contra.

"Es simpático lo que pasó. En el primer partido de la final en La Bombonera, Angelici me mandó cinco camisetas de Boca al hotel, los hijos de mi hermano me las quitaron, se las pusieron y estuvieron con la de Boca. Y no creo que sean de Boca, son de Olimpia... El siguiente partido mi cuñado, mi hermana y los hijos hicieron lo mismo con la de River, y salieron con esa información en las redes", contó Domínguez en una entrevista con el diario Olé.

El paraguayo, incluso, acusó a los entonces dirigentes del club de la Ribera por la filtración de la foto: "Me une una amistad con muchos directivos de Boca. Lo que pasa es que era la final de la historia y los dirigentes tienen distintas maneras de acciona. Pensaron que con esa presión iban a conseguir alguna ventaja. Hay dirigentes que usan siempre ciertas cuestiones para tratar de presionar".

Finalmente, para terminar de dejar en claro que lejos está de ser hincha de River, el presidente de la Confederación Sudamericana reveló: "Mi relación familiar y personal está mucho más cerca de Boca, pero eso no me hace de Boca ni de River. Mi padre y Alberto J. Armando eran compadres. Mis padres fueron padrinos de casamiento de Alberto, quien era padrino de mi hermano menor, Emilio". Y, por las dudas, aclaró: " Yo no me avergüenzo de mis orígenes, fui delOlimpia y voy a morir de Olimpia. Pero la prioridad es la CONMEBOL y que funcione para todos por igual, con reglas claras"