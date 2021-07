Tras la eliminación de la Libertadores y dos empates consecutivos, la Academia necesita un triunfo ante el Tiburón, que viene de ganarle a Platense.

Si el primer semestre del año había terminado mucho mejor de lo esperado para Racing, el inicio del segundo fue un duro golpe de realidad: la rápida eliminación de la Copa Libertadores ante Sao Paulo y el pobre rendimiento mostrado en las dos primeras fechas del Torneo de la Liga Profesional volvieron a desatar los problemas de la Academia. Así, intentará recuperarse ante Aldosivi, que viene de un importante triunfo como visitante ante Platense y, ahora, intententará darle el golpe de gracia a los de Avellaneda.

Con su puesto una vez más en duda, Juan Antonio Pizzi necesita una victoria para calmar las aguas y volver a tomar un poco de aire. Entre tanto, ya se habla de Gabriel Heinze como un posible reemplazante: fue técnico de Lisandro López en Atlanta United.

LA FORMACIÓN DE ALDOSIVI

Fernando Gago quiere que su equipo repita lo que hizo ante Platense: tras el triunfo en Vicente López por 1-0, el Tiburón intentará sumar otros tres puntos que le permitan salir del fondo de la tabla de promedios. Si bien este año no habrá descensos, volverán en 2022 y los marplatenses esperan no tener que jugarse la vida el próximo año.

LA FORMACIÓN DE RACING

La baja más importante para Pizzi es la de Ezequiel Schelotto, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá lo que resta del 2021. A su vez, Fabricio Domínguez, con faringitis, y Matías Rojas, por una distensión, tampoco podrán estar a disposición.

Ante las ausencias de Schelotto y Domínguez, será Iván Pillud quien ocupe el lugar en la banda derecha. Pero la gran incógnita es si Licha López será o no titular por primera vez. "Me dijo que todavía no me ve a la altura de mis compañeros, pero hice la pretemporada a la par del grupo. Espero que en algún momento pueda estar a la altura de lo que pretende", expresó el delantero. Con el DT en la cuerda floja, ¿recurrirá a la presencia del ídolo?

El posible once sería con Arias; Cáceres, Martínez, N. Domínguez, Mena; Copetti, Miranda, Moreno, Chancalay; López y Correa.

El artículo sigue a continuación

DÓNDE Y CUÁNDO ES

El choque entre el Tiburón y la Academia se disputará en el estadio José María Minella, de la ciudad de Mar del Plata.

ÁRBITRO

El árbitro del partido será Pablo Echavarría.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).