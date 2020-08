Alberto Fernández, presidente de Argentina, pide a Messi que vuelva a Newell's

"Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de terminar tu carrera en Newell's Old Boys".

Lionel Messi está en disputa con para confirmar su salida y todo indica que es el principal interesado para quedarse con el crack argentino. , Inter y son las otras opciones, aunque en Newell´s nadie pierde la esperanza del regreso del hijo pródigo y hasta el presidente Alberto Fernández se ha sumado en las últimas horas a la iniciativa.

"Si Messi no termina en Barcelona, debe terminar en Old Boys", declaró el mandatario sudamericano en el canal de noticias C5N. Además, en un mensaje dirigido al capitán argentino, Fernández remarcó: "Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de terminar tu carrera en Newell's Old Boys".

Fernández, confeso hincha de , bromeó en primera instancia con la posibilidad de tener a la Pulga en el club de sus amores. Sin embargo, aclaró: "Los hinchas de Argentinos Juniors tenemos un cariño especial por Newell's, que es una gran cantera de jugadores y Messi es uno de ellos".

El actual delantero blaugrana, nacido en Rosario en 1987, realizó las Divisiones Inferiores en la Lepra hasta el año 2000, cuando partió hacia Barcelona junto a su familia para formar parte de La Masía.

Messi ha disputado 731 partidos con el Barcelona, si se cuentan todas las competiciones, anotando 634 goles y repartiendo 254 asistencias. En total, el argentino ha participado en 888 goles en el cuadro azulgrana. Debutó de la mano de Frank Rijkaard ante el (fue en el Olímpic Lluís Companys, el 16 de octubre de 2004) y su primer tanto llegó el 1 de mayo de 2005 ante el en el Camp Nou.