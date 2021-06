Alba: "¿Lo de vender a Luis Suárez? Parece de chiste, le regalan a un rival directo y gana la Liga"

El lateral del Barcelona ha defendido en 'El Larguero' el trabajo que ha llevado a cabo la selección para evitar los contagios de COVID-19

Jordi Alba habló en los micrófonos de "El Larguero" de la 'Cadena SER' para repasar la actualidad de la selección española. Acerca de la polémica sobrelas vacunaciones de los jugadores, el lateral del Barcelonacomentó: "Nuestra opinión no cuenta, no mandamos nosotros. Si nos dicen que nos vacunan, nos vacunamos, y si nos dicen que no nos vacunan, pues no. Somos unos mandados", explicó. Para después comentar "no entiendo es que en muchos casos parezca que la culpa es de los jugadores, que somos unos mandados y no tenemos nada que ver ahí. Aceptamos todo tipo de opiniones y nada más", insistió.

Jordi Alba, contundente sobre la venta de Luis Suárez

El lateral también tuvo tiempo para hablar del Barcelona. O más concretamente, de un ex barcelonista, Luis Suárez. Alba explicó que no le gustó la salida del uruguayo de la Ciudad Condal por los presuntos rumores de que su amistad con Messi hacía daño al Barça: "Se dicen michas barbaridades, muchas cosas son verdad y otras no tienen ni pies ni cabeza. Y te digo yo que el ambiente con Luis era espectacular, un tío muy trabajador, que hacía un grupo humano espectacular, muy bueno, y luego los números estaban ahí: tercer máximo goleador de la historia del Barça y un espectáculo"

Y sobre el traspaso de Suárez, Jordi Alba fue realmente contundente: "No me gustó. Aparte de la amistad que nos unía, ¿dónde vas a encontrar un delantero como él? Habrá jugadores muy buenos, pero lo que te daba Luis... Pero bueno, se decidió así y ya está. Yo voy hablando con él, nos une una gran amistad. Él ha estado contento en el Atlético de Madrid, ha podido ganar LaLiga y ha callado muchísimas bocas. No fue fácil para él el último año en el Barça, ha tenido la oportunidad de callar muchas bocas y así ha sido", zanjó.