Alarma de nivel 1 en el Ajax por tres fichajes muy controvertidos: «¡Esto no me parece bien!»

Robin van Persie llevará el domingo por la tarde a dos posibles debutantes al FC Volendam. Se trata de Ilai Grootfaam (16) y Jivanyo Zinhagel (16).

Ambos jugadores de la cantera del Feyenoord tienen dieciséis años, pero tienen algo más en común: durante años formaron parte juntos de la cantera del Ajax.

Durante el parón internacional, los adolescentes pudieron entrenar con el primer equipo del Feyenoord. Causaron una buena impresión a Van Persie, según declaró el entrenador en la rueda de prensa del viernes por la tarde.

«Zinhagel y Grootfaam han entrenado bien. Cuando los veo en acción, mi corazón futbolístico se alegra. Son frescos y crean jugadas cuando pueden, lo que también se refleja en el resto del equipo», dijo Van Persie.

El salto a la primera división de Zinhagel y Grootfaam ha causado malestar en Ámsterdam. Stan Bijl, entrenador del Ajax Sub-17, fue invitado al Pantelic Podcast y considera una lástima que estos dos talentos ya no jueguen en el Ajax.

«Creo que en el Ajax tenemos bastantes buenos jugadores de la cantera, pero también hay que asegurarse de poder retenerlos. Si nos fijamos en lo que ha pasado durante el último año…», comienza Bijl.

«El Feyenoord ha rascado el bolsillo y ha invertido mucho en fichar jugadores. Imagínate si hubiéramos retenido a Tim de Koning (que también se fue al Feyenoord), Zinhagel y Grootfaam en nuestra cantera. En este momento son los mejores jugadores de su cantera, y son nuestros. No me parece que esa sea la intención», concluye.