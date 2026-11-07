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Alanyaspor vs. Trabzonspor: hora de inicio

Superlig - Jornada 11 8 nov 2026 - 10:30 GAIN Park Stadyumu

En el GAIN Park Stadyumu de Alanya, el Alanyaspor recibe al Trabzonspor, tercero en la clasificación de la Süper Lig. El Trabzonspor busca recuperar el rumbo tras el revés sufrido en la Conference League.

El Alanyaspor atraviesa una crisis. El equipo dirigido por Joao Pereira solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales, y fue en la copa ante un rival de categoría inferior. En la liga, viene de sufrir una dura derrota por 0-5 ante el Gençlerbirliği.

El Trabzonspor llega con sensaciones encontradas. El club ocupa la tercera plaza en la Süper Lig, pero el jueves cayó 0-1 en casa ante el Freiburg en la Conference League, resultado que puso fin a una impresionante racha de victorias.

Tras el partido contra el Freiburg, el capitán Mohamed Salah se mostró autocrítico y pidió unidad. El entrenador Thomas Reis destacó que su equipo reaccionó bien en la segunda parte, aunque no pudo evitar la derrota.

Este desplazamiento supone para el Trabzonspor una oportunidad de dejar atrás cuanto antes la derrota y afianzar su posición cerca de los primeros puestos de la tabla. A continuación, toda la información sobre la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Alanyaspor y el Trabzonspor?

El Alanyaspor afronta este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una contundente derrota en casa por 0-5 ante el Gençlerbirliği en la Süper Lig. Antes cayó 1-2 contra el Kocaelispor y 0-3 contra el Fenerbahçe. En total, el Alanyaspor marcó cuatro goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

El Trabzonspor suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente perdió 0-1 ante el Freiburg en la Conference League. Antes había logrado un 2-0 contra el Gaziantep FK y un 3-4 a domicilio ante el Rizespor. El Trabzonspor marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

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