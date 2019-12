Alan Benítez: “En Libertad quisieron perjudicarme”

El lateral reveló detalles de su acuerdo con Olimpia, tras un cortocircuito con el Gumarelo.

Muchos hinchas liberteños aún se preguntan qué pasó con Alan Benítez, un jugador con nivel de selección que fue borrado hace meses y ahora acaba de fichar por tetracampeón del fútbol paraguayo.

"Me marginaron, todavía no sé por qué, no le encuentro una explicación”, aseguró Benítez, sin vueltas, a la AM730 de Asunción.

“Pero ya pasó, ya le di vuelta al asunto. No pasaron tres horas del problema con Libertad y ya tenía equipo, una institución tan grande como Olimpia", disparó el futbolista de 25 años.

“Le escribí al presidente, le envié mensajes, le llamé, pero lastimosamente no me pudo contestar. Intenté por todos los medios arreglar porque no quería pasar por esa situación. Pedí rescindir el contrato, pero no quisieron. Solo quisieron perjudicarme. Lo único que hice fue acatar la orden de ir a la Reserva", comentó.

Benítez fue confirmado como refuerzo de Olimpia hace pocas horas, estará bajo las órdenes del entrenador argentino Daniel Garnero y peleando el puesto de titular con una de las figuras del equipo.

"Vamos a pelear con Sergio Otálvaro, con De La Cruz, con quien sea, de una manera sana", señaló.

El lateral también recordó el episodio que tuvo en el 2018, cuando hizo un gesto polémico (frotándose los brazos, como si tuviera frío) delante de la hinchada de Olimpia: "Fue un momento de calentura y que me equivoqué. Le pido disculpas a todos los hinchas del Olimpia que siguen dolidos por ese gesto", aclaró.

Alan Benítez quiere borrón y cuenta nueva, con la camiseta del Decano.