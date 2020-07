"Alajuelense tiene una muy buena infraestructura para Bryan Ruiz"

Agustín Lleida, gerente deportivo del club manudo, brindó una conferencia de prensa y se refirió a la posible llegada del futbolista de 34 años.

Bryan Ruiz todavía no define su futuro luego de salir de Santos y una de las posibilidades es que arribe a Liga Deportiva Alajuelense. El gerente deportivo del club manudo, Agustín Lleida, habló del tema en una conferencia de prensa.

"Lo de Bryan Ruiz es mi deseo, ojalá si vuelve a sea a la Liga por su pasado, pero no depende de mi persona. Hemos conversado con Bryan pero él todavía no lo tiene definido, me encantaría que estuviera con nosotros. Si él se decide por Costa Rica haré todo lo posible, La Liga tiene una muy buena infraestructura para él", declaró el directivo.

Y agregó: "No puedo decir si tendremos o no fichajes bomba, esto no es fácil, no es un videojuego, las situaciones cambian el mercado se cierra hasta en dos meses. Quizá la gente no lo sabe, La Liga paga en deudas por mes 97,700 dólares, eso no lo generé yo, nos gustaría traer a jugadores como Joel Campbell o Pipo González pero nos tenemos que acomodar al presupuesto, asumo la responsabilidad del último año, en donde hemos llegado a dos finales".

También se refirió a la continuidad del entrenador. "Carevic se queda porque después de muchos tiempo hemos llegado a dos finales y volvimos a la Concacaf. El porcentaje de puntos de Carevic ha sido mejor que el de Hernán Torres, Guilherme Farinha, José Giacone, Wilmer López, Benito Floro, Javier Delgado y Nicolás Dos Santos", afirmó.

Por último, explicó las razones de las salidas de Allen Guevara y Jonathan McDonald. "Hablé con ellos, les expliqué los motivos de su salida. McDonald hizo seis goles y estuvo varios partidos sancionado, creo que Allen Guevara hizo tres anotaciones, no sé de cuáles salidas de peso se habla, Jurguens Montenegro hizo ocho goles en Jicaral", cerró.