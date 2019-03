Alajualense rechazó una oferta desde China por Cubero

El mediocampista, que anotó frente a Cartaginés, estuvo a un paso de marcharse al fútbol asiático para la Liga finalmente no llegó a un acuerdo.

José Miguel Cubero se quedará en Alajuelense tras la negativa de la institución ante una oferta de un club de China y seguirá en el Clausura 2019 bajo las órdenes de Hernán Torres.

“Fue difícil no cerrar la oferta porque se venía manejando aproximadamente hace dos meses, el 28 de este mes se cerraba el mercado en China por lo que ya no hay opción de marcharse”, explicó el mediocampista.

Cubero, de 32 años, marcó en el triunfo por 4-2 ante Cartaginés y suponía ser su última presentación en La Liga, pero desde el fútbol chino no estaban de acuerdo con pagar su cláusula de salida.

"Hay una clausula pero yo renové con la Liga en enero y la Liga también tiene una clausula que es alta. Ahí era ver cómo convencíamos a la Liga pero no se dio. Al final el equipo dio un poco más de plata pero no llegaba a la clausula establecida. Dios nunca me ha abandonado, ha estado conmigo en las buenas y en las malas", declaró.