Alaba, lesionado: qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid

Por Jorge C. Picón - David Alaba no estará en el partido contra el Rayo Vallecano de el sábado a las 18:30. El austriaco, que arrastraba unas molestias, no se ha entrenado con el resto del grupo y no entrará en la convocatoria. Una baja sensible para Ancelotti, que se verá obligado a romper la pareja de centrales. Militao si está sano y jugará, pero lo hará acompañado de Nacho. Lo positivo es que ya jugaron juntos muchos encuentros la temporada pasada y se conocen bien.

📌 Alaba no sale al entrenamiento con el resto de sus compañeros. Todo apunta a que no estará mañana contra el Rayo Vallecano (18:30).@GoalEspana — Picón (@JorgeCPicon) February 25, 2022

¿Qué lesión tiene Alaba?

El austriaco tiene unas pequeñas molestias musculares. No son graves, y no tendrá problema para estar el fin de semana que viene contra la Real Sociedad. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere arriesgar para tenerlo sano en la vuelta de Champions contra el PSG que se disputa el 9 de marzo. Lo normal sería que volviese a entrenarse la semana que viene.

Es la única baja que tendrá Ancelotti en Vallecas. El resto de jugadores, 24 de la primera plantilla, están preparados para jugar el encuentro. No se esperan rotaciones, pues vienen de una semana de descanso y les esperan siete días hasta el próximo partido. Sin embargo, sí que el italiano podría probar a algunos jugadores en la segunda parte, buscando soluciones para suplir las bajas de Mendy y Casemiro contra el PSG.