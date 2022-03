Al-Khelaifi "raja" de la Superliga, de Florentino Pérez y del modelo Barça

No deja indiferente a nadie. Y desde luego, tiene unas opiniones controvertidas. En una entrevista exclusiva con la 'BBC' desde Viena, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, de 48 años, analizó la amenaza de la Superliga europea, al tiempo que reconoció haber sido "muy duro" sobre este tema con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. En esa entrevista, Nasser también se refiere al futuro del fútbol, a su sostenibilidad y hace una curiosa mención al modelo del Barça, propiedad de sus socios, preguntándose en voz alta si esa fórmula funciona.

"Fui muy duro con Florentino Pérez"

Con motivo del duelo de Champions League entre PSG y Real Madrid, Al-Khelaifi pudo mantener un cara a cara con Florentino Pérez, máximo mandatario blanco e impulsor de la Superliga de clubes. El presidente del PSG comenta lo siguiente en la entrevista: "Con ESL o sin ESL, odio decir Superliga, en realidad estás hablando de tres clubes. Saben que no hay posibilidades", dijo. Después, añadió "la gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir ¿y nosotros nos estamos peleando por la Superliga?".

Al-Khelaifi comentó que el problema con los clubes de la Superliga es que "olvidan es que el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal". Refiriéndose a Florentino Pérez, comentó lo siguiente: "Florentino me habló en el partido de Champions y me dijo 'tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo'. Fui muy duro con él. Le dije que estaba bien hablar, pero que si iba a hacer cosas a mis espaldas, no estaba interesado".

El artículo sigue a continuación

El PSG rechazó la oportunidad de unirse a la Superliga y Nasser ha querido explicar sus motivos: "Quiero jugar esos partidos, los grandes partidos, por supuesto que sí. Sé lo que quiere el público..pero no podemos decir 'eres un club pequeño, estás fuera'. Tiene que ser un sistema abierto, bajo el órgano de gobierno, donde haya respeto por todos".

El modelo de negocio del PSG...y el del Barça

Durante la entrevista con la 'BBC', Al-Khelaifi ha manifestado que la inversión proporcionada por su grupo ha beneficiado al fútbol al filtrarse a través del "ecosistema", al tiempo que cuestiona los modelos comerciales de otros clubes. "Somos un fondo de inversión. Compramos el club por 70 millones de euros. Desde entonces hemos recibido ofertas multimillonarias. La gente critica porque es una riqueza soberana", dijo.

Y por último, Nasser se refirió a otras formas de propiedad en los clubes, nombrando curiosamente al FC Barcelona, propiedad de sus socios: "¿Qué pasa con otras formas de propiedad? ¿La adquisición del deporte por capital privado es un bien social? ¿Qué pasa con los clubes impulsados ​​hasta el cielo por particulares? ¿Es eso bueno? El Barcelona es un club propiedad de sus socios con una deuda de 1.500 millones de euros. ¿Eso funciona?", se preguntó.