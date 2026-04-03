Al igual que el Real Madrid y el United... Ronaldo hace historia con el Al-Nassr

El astro portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nasr, hizo historia con el «Al-Alamy» tras participar en el partido contra el Al-Najma, este viernes por la tarde, en la jornada 27 de la Liga Pro Roshen.

El histórico goleador del fútbol logró formar parte del once inicial tras perderse los dos últimos partidos por una lesión en el tendón de Aquiles.

Este es el partido número 100 de Ronaldo con la camiseta del «Al-Nassr» en la Liga Pro, desde que se incorporó al equipo hace más de tres años tras rescindir su contrato con el Manchester United.

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En estos 100 partidos, Ronaldo ha marcado 96 goles y ha dado 18 asistencias, lo que confirma su gran influencia en el rendimiento del equipo.

Además, el Al-Nassr se ha convertido en el tercer club con el que alcanza esta cifra en su carrera en las ligas, tras el Manchester United y el Real Madrid.



