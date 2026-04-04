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Al-Faraj: «No me refería a ningún jugador en concreto... y el Al-Nassr ha puesto de manifiesto la crisis de la selección saudí»

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
Saudi Arabia
N. Alaqidi
Arabia Saudita

Declaraciones impactantes del famoso periodista

El famoso periodista Walid Al-Faraj ha hecho unas declaraciones impactantes para responder a las críticas que ha recibido últimamente, a raíz de sus comentarios sobre algunos jugadores, entre los que destaca Nawaf Al-Aqidi, portero del Al-Nassr.

Al-Faraj había sido objeto de duras críticas por parte de la afición del Al-Nassr por sus ataques contra Al-Aqidi, tras el desastroso rendimiento de este último en la noche en que la selección saudí cayó derrotada ante su homóloga egipcia por un contundente 4-0.

El periodista Walid Al-Faraj declaró en su programa «Acción con Walid» que no apunta a ningún jugador concreto de la selección saudí, y aclaró: «No he atacado a ningún jugador a menos que cometiera un error grave, y eso es algo normal en el mundo del fútbol».

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Al-Faraj añadió: «Cuando critico a cualquier jugador, no me importa su club ni dónde juegue, porque no le tengo miedo a nadie. Algunos dicen que no critico a Yasser Al-Mashal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, pero la verdad es que todo el mundo le critica, ¿tiene sentido que las críticas se limiten solo a mí?».

Habló también de la victoria del Al-Nassr ante el Al-Najma, diciendo: «El Al-Nassr hizo un partido magnífico, pero el Al-Najma también tuvo un buen nivel, y el resultado no refleja el desarrollo general del encuentro».

Y concluyó: «El Al-Nassr logró descifrar el juego de Abdullah Al-Hamdan, ya que el jugador está rindiendo a un gran nivel, a diferencia de su experiencia con el Al-Hilal, lo que pone de manifiesto que el jugador local necesita jugar con regularidad para poder servir a la selección saudí».

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