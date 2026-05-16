Según el periodista Sander de Vries en el Leeuwarder Courant, Maas Willemsen (SC Heerenveen) interesa a los cuatro grandes de la Eredivisie.

De Vries anticipa un verano de fichajes ajetreado en el estadio Abe Lenstra: «Ahora hay mucho más capital en el campo que hace un año; el Heerenveen sin duda sacará provecho».

Willemsen, que llegó gratis el verano pasado desde el De Graafschap, está en la mira.

El central zurdo de 23 años y 1,90 m está brillando en Frisia.

Según De Vries, los cuatro grandes —Ajax, Feyenoord, PSV y FC Twente— ya lo han estudiado a fondo.

Varios clubes de la Bundesliga y la Serie A también lo siguen. Tiene contrato con el Heerenveen hasta mediados de 2029.

Transfermarkt lo valora en solo 1,5 millones de euros, pero el Heerenveen no lo dejará marchar por esa cifra.