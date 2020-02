Aitor Ocio a Goal: "Sacar la Gabarra sería increíble, este formato me encanta"

Aitor Ocio ha sido uno de los grandes centrales del Athletic, del y del fútbol español en el último siglo. Un título de Copa, dos de la antigua UEFA y una Supercopa, todos en las filas hispalenses, le avalan.

Tras diez años en el Athletic en dos etapas distintas espera que los bilbaínos levanten la y La mítica Gabarra vuelva a salir.

Empresario ahora de éxito con varios centros deportivos muy en la línea por donde camina el fútbol de hoy en día, pero sin perder de vista el deporte que ama, atiende la llamada de Goal en las horas previas de las semifinales de Copa Athletic- (miércoles, 21:00 DAZN)

P: ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en el Athletic?

R: “Muchos, fueron dos etapas, con los años de Sevilla en el medio, pero son muy buenos. Tanto mi debut en el viejo San Mamés cumpliendo el sueño de mi infancia y en la segunda con momentos importantes como la final de Copa en tras 25 años sin jugarla.

P: ¿Ves favorito al Athletic ante el Granada? ¿Cuáles son para ti las claves de la eliminatoria?

R: En el factor campo sale beneficiado el Granada, pero el Athletic tiene una trayectoria y exigencia superiores por lo que habrá un equilibro de fuerzas importante. Athletic tiene una mayor responsabilidad por sacar un resultado de cara a la vuelta en Granada. Confío en que, con el apoyo de la afición que genera haber eliminado al Barça, podamos ganar. El rival está en semifinales por méritos propios y es un equipo fuerte.

P: ¿Por qué es tan difícil ganar a este Athletic? ¿Qué le falta para dar ese pasito más?

R: Hay un gran trabajo que ha hecho Gaizka Garitano cogiendo al equipo en circunstancias pocos positivas en cuanto a juego y resultados y supo entenderlo y cambiar la dinámica del equipo ganando y haciéndose fuerte. Se ha recuperado la confianza de afición y entrenador. Ha implantado un esquema muy sólido atrás con jugadores de ataque muy buenos como Williams, Muniain, Raúl García, Aduriz…

P: Ganaste una Copa del Rey con el Sevilla y jugaste una final con el Athletic, ¿es tan especial este torneo como dicen?

R: Es una competición que me encanta como aficionado y exfutbolista. Sin este sistema actual lo normal es que equipos como y estén ahí. Ahora, es accesible para el resto de los equipos y tienen la opción de lograr un título. En el caso del Athletic, volver a sacar la Gabarra.

P: ¿Te gusta el nuevo formato que da oportunidades a los clubes más modestos?

R: El formato me encanta, permite a equipos como o Granada, además de los dos vascos, que estén optando a la final de Copa. Sin este formato no sería posible o sería muy complicado pensarlo.

P: ¿Es ese sentido coincides con Aduriz en que el fútbol quiere que no siempre ganen Madrid y Barça por buenos que sean y que este formato ayuda?

R: Sí estoy de acuerdo, este formato está bien y ha equilibrado que haya otros equipos. Es difícil ver resultados abultados hoy en día y ver más de cuatro goles no suele ocurrir, pero la diferencia de presupuestos hace que no suela haber paridad en el juego. Con esta competición ahora no sucede.

P: Por cierto, ¿qué recuerdos tienes de aquella final de Copa que jugaste con el Athletic ante el Barcelona? ¿En el partido de cuartos había cierto tono de revancha por las últimas finales perdidas ante el Barça?

R: El Barcelona tiene grandísimos futbolistas y la probabilidad de que ganen es alta, pero el Athletic ya lo demostró en Liga y pudo ganar en Copa. No pudo ser en las finales pasadas, pero lo bueno fue dejarnos más cerca de un título.

P: ¿Cómo vive Bilbao, una ciudad que ha tenido en el Athletic al rey de Copas, una semana como esta?

R: Se vive con mucha ilusión, es bonito los ánimos están encendidos, los más jóvenes pueden ver por primera vez estas cosas. Ver al equipo de tu ciudad con opciones es muy grande. ¿Locura? Cada uno lo lleva a su manera, hay una expectación muy grande.

P: ¿Poder jugar la Champions de nuevo o ganar la Copa tras 35 años?

R: Ganar un título es siempre bonito, jugar la Champions es un premio, pero ganar un título como la Copa es especial.

P: Se ha hablado mucho de La Gabarra, para los que no somos de allí, ¿qué significa exactamente para la gente del Athletic? ¿Tú también sueñas con que vuelva a salir?

Sacar la Gabarra sería increíble. Sería conmemorar aquello que se vivió. Yo era un niño, pero ver ambas orillas de la ría con bufandas rojiblancas fue emocionante. Ojalá que se pueda volver a sacar. Como padre ojalá que mi hija pueda verlo. Esa cara de felicidad y ese recuerdo lo tendrá toda la vida.

P: Tú diriges TheFit Sports y Henao, un centro de asesoramiento integral para el deporte y la salud y una clínica multidisciplinar respectivamente, algo que es fundamental para un deportista. En este sentido, Williams es un portento físico que lleva 142 partidos seguidos sin lesionarse, ¿dónde está el techo?

R: Tiene un peso importante muy importante hoy en día. La alimentación, el control del peso corporal, de la posición… todo está hoy en día individualizado y es mucho más analítico. No va a ser extraño ver a jugadores con 40 años jugar a ese nivel. Ahora se lleva alimentación medida, los procesos de recuperación o la readaptación son claves para nuestra salud. Un equipo por muy bueno que sea a nivel técnico o táctico, si físicamente no está fuerte es difícil que aguante. El caso claro es el equipo de Estados Uindos que durante 80’ minutos generan y generan ocasiones y acaban imponiéndose.

P: Hablando de Williams, ¿es el 9 que necesita la selección? ¿Puede jugar la ?

R: Es un grandísimo jugador, a pesar de su juventud tiene mucha experiencia y tienes características concretas. Ojalá que él, Íñigo (Martínez)… estén, aunque la decisión es del míster y hay que respetarla.

P: Por cierto, el Athletic es una fuente inagotable de centrales, Laporte, Yeray, Unai Núñez. ¿Cuál es el secreto para esa facilidad de sacarlos grandes, aguerridos y tan buenos?

En Lezama siempre ha habido de grandes defensas y ahora el sistema de juego les va bien a Íñigo Martínez, Yeray y Núñez. También ha habido siempre grandes porteros y ahora lo hace muy bien Unai Simón.