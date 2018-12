Aitor Elizegi: "No ha sido lo mejor para el Athletic que Uribe-Echevarría haya sido el contador. Podría haber dejado un club mejor"

El candidato a la presidencia del club rojiblanco es crítico en Goal con la plancha continuista: "No sé si ahora hay que volver a confiar en él".

Aitor Elizegi, (Bilbao, 1966) es un referente en la cocina vasca. Él es el gerente de inumerables start ups y restaurantes en la capital vizcaína. Como se describe en su página web, asesora y dirige proyectos vinculados al mundo de la restauración, gestión de espacios, comercio e I+D en la pequeña y mediana empresa del sector servicios, con más de 30 años de experiencia. Ahora, su sueño es presidir el club de su vida como es el Athletic. Para ello, Elizegi consiguió reunir a 16 "emprendedores" de confianza para dar un aire nuevo a la estructura de Ibaigane.

Cuéntenos un poco quién es Aitor Elizegi y cómo es su historia

Soy de Santutxu, un barrio de Bilbao. Un barrio con mucha tradición en el mundo de fútbol. Los chavales intentábamos jugar en el Santutxu, mucho antes que en el Athletic. Jugar en el Santutxu son palabras mayores. Sigue siendo una escuela muy potente hoy en día. Ahí es donde aprendes lo que es el fútbol, ir al estadio semana a semana. Mi aita tenía tres pasiones; era un delineante que, además, cocinaba muy bien y le gustaba el fútbol. Casi tanto como la pelota vasca. Me enseña el cariño por el mundo del frontón, por el mundo de la cocina, el mundo del dibujo y el cariño por el Athletic. Aunque tampoco te dejaban elegir mucho en Bilbao por aquel entonces… no había muchas más opciones, pero no me arrepiento.

Cuando éramos chavales íbamos a la reventa, un poco más tarde del inicio del partido porque las entradas eran más baratas. Me hago socio a los 25 años, cuando me puedo permitir por fin pagar el carnet de socio. El Athletic llega antes a mi cabeza que la cocina. A partir de ahí voy recorriendo el estadio con carnets de más calidad, hago socio a mi primer hijo y gracias a obtener este segundo carnet conozco al que podría haber sido mi presidente: Mikel Martínez. Vi fútbol casi 20 años a su lado, al lado del médico de la Vuelta a España y jefe de urgencias del Hospital de Basurto que me va contando lo que es el Athletic; respetar al rival, no moverse de la silla hasta que acaba el partido… te vas dando cuenta que la leyenda de este club está en el terreno de juego, pero también en la grada. Entendí que merecía la pena ser diferentes sobre el terreno de juego, y también diferentes en la grada. No vale ganar de cualquier manera, no vale no entender que tenemos que conseguir que todo el mundo que pudiera ser socio nuestro sea parte de la familia Athletic. En San Mamés se mezclan las capas sociales, es un campo plural. Me di cuenta que era un punto de encuentro para los vizcaínos y para muchos vascos. La Catedral tenía ese ‘don’ para dejar fuera muchas diferencias en una Euskadi en donde eran años complicados.

Hace 11 años y mediante la cocina, pude conocer muchas capas sociales del mundo vizcaíno y así es como llega Juan Carlos Ercoreca a mi vida y me propone formar parte de la plancha de las elecciones de 2011. Siempre recuerdo que en aquella tarde cuando nos salvamos ante el Levante en la última jornada ya me había contado Juan Carlos que me iba a llamar. Al minuto le llamé y le dije: “estaremos para lo que haga falta”. No tardé ni un minuto. Vi sufrir a Ana Urquijo… sufrimos todos. Con el tiempo fui cogiendo relación de respeto con ella, con Lamikiz, con Macua, con Lertxundi… con algunos exploro la amistad y gracias a ellos conozco más el club por dentro. Ahí es donde digo: “esto merece la pena”.

¿Cómo un cocinero y empresario de tanto éxito como usted se plantea ser presidente del Athletic?

Porque fui conociendo ese esfuerzo de directivos y de presidentes. Me daba cuenta de que era leal, que lo hacían por el bien del Athletic. Me decían, “Aitor, al Athletic hay que ir a dar lo mejor de ti mismo porque es un club que ha generado muchos recuerdos felices en tu vida y así lo entendemos. Nuestra obligación como directivos es acercarte al Athletic dejando todo lo que debes de hacer, hacer lo mejor que lo sepas hacer, y volver a apartarte”. Perder unas elecciones es duro porque uno se hace la ilusión de que podías haber estado dentro de la directiva. Ya hablábamos de un club diferente y todavía no existía San Mamés. Hablábamos de riqueza social, de renovar estatutos, de gente joven… y del nuevo campo. Por aquel entonces solamente era un dibujo, aunque ya sabíamos todos que hacía falta… Hace 8 años valoramos crear un proyecto. Ya registramos la marca Bai Athletic y pensábamos que la opción de Josu Urrutia era una potente y válida porque creímos que igual era pronto para nosotros. Desde entonces trabajamos un grupito de personas sobre lo que podíamos aportar y mejorar al Athletic. ¿Por qué no? Nos apasiona el Athletic pero también el mundo de la empresa y hacíamos comparativas con el Everton, con el Schalke, con el Manchester United, con el Borussia Dortmund… Cogíamos ideas ya por deformación profesional. Cada vez que viajo vuelvo con una idea nueva para la cocina. Todo lo que sé me lo han enseñado, y en el fútbol es igual. Vimos que sin ganar siempre se podían hacer grandes clubes. No nos fijábamos en lo fácil como en los cuatro grandes, sino en algo más modesto como el Southampton, el Arsenal…

Y de esas ideas que vieron, ¿qué cree que le falta al Athletic?

Hay tres condiciones para que un club se mantenga en la elite: Un alto reparto de derechos televisivos, un colectivo social muy fuerte y amplio dispuesto a no fallar, y la otra parte que han desarrollado ya todos los clubes del mundo que es la marca. Explorar el colectivo para monetizar mediante los patrocinadores, quienes buscan a través de tu club llegar a un grupo de personas que considera de interés. Pensábamos en todo momento que por los Athleticzales, que creen en el deporte con valores, puede ser más interesante todavía para todas estas empresas porque no somos iguales, en el buen sentido del término. No somos más que nadie, pero tenemos una diferencia. Pensamos, ¿por qué no una empresa considera que un millón de personas que creen en el fútbol con valores y jugando con gente de casa esto es de su interés? Pues es de interés para algunas de ellas. Así formamos este grupo, que es más de emprendedores que de directores, que de contadores o, con perdón, de tesoreros. Somos más capaces de crear riqueza que de contarla. Siento la frase, pero la merece.

Con esa manera de trabajo, creando cinco espacios de trabajo independientes pero que trabajan en equipo, cada uno especialista en su área, que es como creemos que podemos llevar a cabo esta idea. Ni siquiera somos 17, somos 30 personas en realidad, empujando en la misma dirección y que forman esos grupos de trabajo, en donde pensamos que se puede llevar cada área a lo máximo posible.

Si ustedes entran en Ibaigane, ¿qué es lo primero que harían?

Salir de Ibaigane. El primer gesto que va a hacer esta directiva es entregar Ibaigane a los socios, los honorables y los veteranos del club. Esta directiva estará a pie de calle, en las oficinas de San Mamés y de Lezama. Nunca más un socio nos buscará en Ibaigane. Nos va a buscar en Lezama y en San Mamés. Allí estará esta Junta Directiva. La segunda será la de dar la fecha de las siguientes elecciones; junio de 2022. Así, todos los socios podrán preparar con tiempo un proyecto ilusionante y bonito.

La fecha de las anteriores elecciones y las de este año se tomaron con la temporada en juego…

Y nadie está conforme. Yo creo que el 99% de los socios pensamos que el periodo electoral tiene que ser con el balón parado. Precisamente porque somos débiles durante la temporada, ya que necesitamos que estén muy concentrados. No se debe hablar del debate sobre el club mientras rueda la pelota. Creo que todavía no he encontrado a una persona que me diga que sea buena idea en diciembre. Las anteriores, que no fueron elecciones, se adelantaron de forma extraordinaria porque no se suelen adelantar. Lo han hecho dos veces. No vamos a entrar en materia, pero creo que alguien no tenía toda la intención del mundo para que el socio se exprese. No me digas por qué, no lo sé. ¡Podríamos haber estado 12 años sin votar!

Usted ha tenido bastantes dificultades para presentarse como candidato. Digo usted, pero podría haber sido cualquier socio.

Sí. Además las condiciones para cuarenta mil socios y para la candidatura continuista son diferentes. Ahora, además, dicen que no comparten esa diferencia. Que les hubiera gustado cambiar la Ley del Deporte. Han tenido siete años para explorar estatutos y conseguir que los demás socios nos presentáramos en igualdad de condiciones. No creo que haya mala fe, pero sí hay alguna dejación de esfuerzo que podría haber hecho esta Junta Directiva para que, incluso ellos, nos presentásemos en las mismas condiciones. Había gente que decía que era muy complicado conseguir los avales en seis días, pero los conseguimos. Gente que pensaba que, quizás, al lado de un cocinero no habría riqueza empresarial… el currículum de esta plancha es muy eficaz y profesional. Ha quedado que tenemos avales sociales y avales empresariales para mejorar incluso los de la otra plancha. Objetivamente creo que es así. Creo que es un mejor grupo de directivos y ahora tenemos la ilusión de dar la visión de un club basado en la filosofía fuere capaz de enfrentar el Siglo XXI. Pero todos echamos de menos tres cosas. Una es el valor deportivo, otra, la mejora de Lezama para ser el pulmón del club. Es una buena escuela de fútbol pero ha dejado de ser la mejor escuela de fútbol de Europa. Y los datos son objetivos, lo siento. Se enfade quien se enfade, no se puede decir que Lezama vive el mejor momento de la historia porque no es justo decirlo cuando la matemática y la estadística es muy dura y real. Lo siento. Y la última es que echamos de menos a jóvenes dentro del estadio.

¿Es más complicado para los jóvenes entrar ahora con el precio tan elevado de las entradas?

Es todo. También es la falta de resultados deportivos, pero por supuesto la entrada del abono se ha disparado. Además, dudas de ir los lunes a ver fútbol. También hay más cosas que hacer. Nosotros hace 45 años teníamos menos cosas que hacer… y, ese lenguaje, o empezamos a hablarlo pronto o podemos tener un corte generacional. Ya no solo en el terreno de juego, que es importante pero solucionable, porque ya evolucionará el Athletic que tenga que evolucionar, pero el que es muy difícil de recuperar es el de la grada.

La gente sé que pide la grada de animación, pero es complicado ya que aquí entrarían dos partes porque que en ese fondo ya hay gente sentada y hay que moverla de alguna manera. ¿Han hablado con esos socios?

No exagero, pero hemos hablado ya creo que con cinco mil socios. Muchos de ellos parte de esa grada. Muchísimos están dispuestos a colaborar, muchísimos a animar, muchos dispuestos a cambiar de localidad y muchos también dispuestos a compartir la localidad con estos jóvenes que podrían animar. Hay muchísima gente. Nosotros somos socios del Athletic dispuestos a escuchar la idea. Hemos prometido hacerlo uno por uno, con los 3.563. Tardaremos meses, pero no importa. Nos sentaremos uno a uno a escuchar sobre sus ideas y propuestas.

¿Tiene alguna grada de animación de LaLiga que le guste o la tome como referencia?

Me gustan las pequeñas y me gustan las grandes. Me gusta Mendizorrotza y me gusta Vallecas. Me gusta también el fondo del Real Betis, es evidente, pero quién no recuerda Dortmund, Múnich, Anfield… Pero prefiero, de momento, las pequeñas para no ser ambicioso.

¿Le gusta la grada de animación del Real Madrid? Es una en un gran estadio, pero no muy grande.

Sí, no está mal. Puede que haya un exceso de uniformidad, pero lo comprendo. Creo que tiene que haber más colorido, pero no la critico para nada, porque creo que ha conseguido de un flechazo un fondo. Pero como te decía, a los que nos gusta el fútbol no marcamos un club, marcamos un estadio. Sabemos que queremos ver esas gradas. Nos vamos a conocer un estadio que nos han dicho que merece la pena. Eso tiene que ser San Mamés. Tiene que estar en la agenda de todos los futboleros europeos. No solo hablo de España, sino de toda Europa, que digan que ‘una vez en la vida tengo que ir a San Mamés’.

Todavía no lo he conseguido, pero me queda visitar La Bombonera. En Europa casi todo lo que quería ver me he permitido ir a verlos. De LaLiga he visto casi toda la Primera División… pero lo que tengo marcado es ir a La Bombonera para ver un partido. Creo que es un sitio al que tenemos que ir los amantes del fútbol. Yo quiero que San Mamés sea uno de esos veinte estadios que los futboleros lo marquen en el calendario. Ese es el objetivo más bonito de este proyecto.

Leí un titular de Alberto Uribe-Echevarría en el que decía, tal cual: “lo mejor para el Athletic es que yo sea presidente”. ¿Cómo lo valora?

Ha quedado demostrado que lo mejor para el Athletic no ha sido que él haya sido el contador los últimos siete años. Nos podría haber dejado un club mejor tanto en lo deportivo como en lo social. Podría haber hecho mejor su trabajo. No sé si ahora hay que volver a confiar en él. Tengo mis dudas.

¿Cómo convencer al socio indeciso para que le vote a usted? ¿Por qué le tiene que votar?

Porque todavía no hemos hecho el esfuerzo que queremos hacer. Porque queremos hacer el máximo esfuerzo para entregárselo a nuestro club. Ese esfuerzo de más de veinte personas creo que es de agradecer y, además, creo que en este momento es una oportunidad para nuestro club porque vamos a entregarle, sin condiciones, todo lo que sabemos hacer y todo lo que somos capaces de crear. Y en el otro lado hay un grupo de personas que seguro que quieren al Athletic, pero ya han probado todo ese esfuerzo, ya han probado toda esa creatividad… y el resultado es obvio; tenemos el equipo con la media de edad más antigua. El equipo más viejo de la historia del Athletic y una grada, en algunos casos, con las entradas menos numerosas de la historia del nuevo San Mamés. Sabemos que no es queriendo, pero creemos que son dos cifras elocuentes después de siete años de gestión. La menor entrada de la historia del campo nuevo y el equipo más viejo de la historia del Athletic sobre el terreno de juego.

Cambiando un poco de tema, hablaba usted antes brevemente de la filosofía. Últimamente han creado algo de revuelo sus palabras sobre la misma. Me gustaría que lo explicara bien.

Compartimos la filosofía que nos ha permitido llegar hasta aquí. Queremos jugar solo con nacidos y/o formados en los clubes convenidos con el Athletic y/o Lezama. Así de fácil.

Entonces no entraría gente como Marco Asensio, cuyo padre es de Barakaldo ¿no?

Nacidos y/o formados en los clubes convenidos con el Athletic. Hay una diferencia, y es que probablemente con esta Junta Directiva tenemos tan clara la filosofía que por fin, y esto lo decimos claro, se dejarán de crear atajos.

Es decir, Laporte no hubiera jugado en el Athletic.

No con nosotros. Le conozco personalmente. Sé del compromiso que tuvo con el Athletic y solo puedo honrar el trabajo que hizo, pero el trayecto que se realizó con él fue un atajo. Así de claro. Después me he permitido conocer a la familia y a amigos de Laporte, pero es así. El trabajo y el compromiso que tuvo en el Athletic fue ‘chapeau’, pero su trayecto fue un atajo.

Que es un atajo que no se hizo con Marco Asensio, por ejemplo.

Por ejemplo. Y habría que evitar ese atajo.

El compromiso de Laporte también es un ejemplo de que un chaval que no es vasco puede llegar a convertirse en un gran profesional en el Athletic, ¿no?

Lo hizo. Se ganó ser parte de nuestra filosofía y ya es uno de los nuestros. Pero en ese fichaje quizás habría que haber hecho la captación antes, o explicar cómo son los convenios con los clubes de Iparralde… Creo que a Laporte lo descubrimos tarde. Algún ojeador anduvo lento.

¿Qué pasará con Amorrortu si usted llega a ser presidente?

Va a tener que compartir sus opiniones en enero seguro con otros futbolistas.

¿Han podido hablar con Garitano o Ferreira sobre posibles refuerzos que puedan prometer en esta campaña electoral?

Es gente accesible, pero es que lo que se juegan ahora… no están siendo días para hablar con ellos. No han cogido el teléfono ni a su familia, en el caso de Gaizka. Yo no cogería el teléfono ni a Aitor Elizegi ni a nadie si estuviera jugándome lo que nos estamos jugando. Su opinión es muy importante. Queremos que siga hasta mayo y queremos renovarle. Ha tenido en sus manos los dos equipos más importantes después del femenino. Esa noción sobre cincuenta jugadores es única. Es imprescindible su opinión para tomar una decisión, fuere quien fuere. A ver si podemos hablar pronto con Patxi y nos cuenta qué necesidades hay para el primer equipo.

Independientemente de ello, ¿hay algún futbolista que se haya puesto en contacto con vosotros para ofrecerse?

Nos hemos interesado por la situación de tres o cuatro futbolistas que ahora están fuera del Athletic y que podrían ser susceptibles de regresar al club. Ya hemos preguntado y estamos consiguiendo saber la situación de estos jugadores que a todos nos vienen a la cabeza. Queremos saber qué piensan, qué van a hacer en junio, sensaciones…

¿Hay alguno que te haya dado el ‘ok’?

Sí. Creo que es un dato objetivo si digo que alguno de estos jugadores está dispuesto a regresar al Athletic. Me puedo atrever a decirlo.

¿Una posible llegada de Llorente crearía controversia?

Si estamos en la directiva no importa el jugador que llame; se llame Ibai, Llorente, Urko Vera o Laporte. Vamos a estar siempre al otro lado del teléfono y vamos a escuchar. Si encontramos cariño, respeto, esfuerzo, ganas de jugar con nosotros y dejar lo mejor que tiene… el Athletic lo que tiene que hacer es escuchar. Mínimo eso por respeto. Sea quien sea, Remiro, Ibai, Urko vera… cualquiera que pueda jugar en el Athletic, que llame.

Sobre Remiro quería hablarle. Ahora está apartado por su negativa a renovar, pero no sé si ustedes llegan a la presidencia la situación cambia.

Si el 28 de diciembre quiere hablar con nosotros, que no dude ni un segundo de que tiene nuestro despacho, nuestro teléfono y nuestro café con leche sobre la mesa. Que no lo dude. Todavía es jugador del Athletic, aunque no sabemos qué piensa porque no hemos conseguido esa información. Hay que hablar con el staff técnico sobre todos los jugadores. Me parece importante Alex Remiro, pero me parece igual de importante Iturraspe. Queremos saber la opinión de los jugadores que podría o no estar en el club en junio.

Hablando de renovaciones, ¿cómo valora el hecho de que la Junta Gestora haya realizado tres renovaciones en el primer equipo y otras tantas en el filial?

Pensamos que están hechas desde el criterio y desde la buena intención, seguro. Pero probablemente compartamos responsabilidades. La Junta Gestora está firmando contratos que puede que nosotros tengamos que dirigir y tengamos que cumplir. Seguramente. Pensamos que no había tanta prisa. Que el 28 de diciembre era hábil para hacer todas estas gestiones o, incluso, haber compartido opiniones no solo con nosotros, sino con las dos candidaturas.

Es decir, que no se han puesto en contacto con ustedes para tener una opinión.

El artículo sigue a continuación

Además, crean precedentes. Me parecen correctas estas renovaciones sin cláusula, pero no sabemos muy bien por qué no las hizo al comienzo y las hace para irse. Las hace cuando ya no va a estar durante el desarrollo de esos contratos sin cláusula. No lo entendemos muy bien. Hubiera sido más justo que las hiciera al comienzo de su mandato y así lo entendíamos todos. Las está haciendo cuando sabemos que no va a estar en el club. Nos parece una contradicción. También soñamos nosotros con un club sin cláusulas, pero no sabemos si en este momento en el vestuario veinte jugadores tengan un contrato clausulado y otros cuatro no. No lo sabemos.

Ahí quería yo llegar. Imagine que en una futura renovación, a un jugador por los motivos que sean se le establece una cláusula de rescisión. ¿Podría quedar marcado ante la afición?

No lo sabemos. No sabemos qué pasa en esas duchas, qué piensan en el vestuario, qué piensan los capitanes de que unos sí y otros no… no lo sabemos.