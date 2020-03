Ahora por coronavirus: Manchester City vs. Arsenal, otra vez pospuesto

Es una medida de precaución porque personal de los Gunners tuvo contacto con el dueño de Olympiakos, quien este martes dio positivo de COVID-19.

El partido de la Premier League entre el y el ha tenido que ser nuevamente pospuesto. Si en el pasado fue por la presencia de los Citizens en la final de la (victoria y título ante el ), ahora es por los efectos del nuevo coronavirus.

La Premier League ha pospuesto nuestro encuentro de mañana por la noche ante Manchester City como medida de precaución. https://t.co/LaxopHJjFM — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) March 11, 2020

La decisión de aplazar otra vez el encuentro entre los equipos de Pep Guardiola y Mikel Arteta, que estaba previsto para las 20:30 horas de este miércoles en (19:30 hora de Mánchester), se ha tomado como medida de precaución debido a que personal del Arsenal estuvo en contacto con el dueño de de Grecia, Evangelos Marinakis, quien este martes ha dado positivo de coronavirus en sus estudios.

"Manchester City desea al señor Marinakis una rápida recuperación y más información llegará en los próximos días sobre la recalendarización del encuentro, pero se le avisa a los fanáticos que no vayan al Estadio Etihad para este encuentro", avisaba el cuadro Citizen en sus redes sociales, antes de que la Premier League confirmara la nueva postergación del compromiso.

Casualmente, Guardiola había sido consultado este martes sobre la posibilidad de que en se jueguen partidos a puerta cerrada. "Tenemos que preguntarsnos si no es peor jugar fútbol sin espectadores. Son nuestra razón de ser, nostoros hacemos nuestro trabajo para la gente. Si ellos no pueden venir a ver los partidos, no tiene sentido. A mí no me gustaría jugar partidos de Liga, de Champions, o de Premier o de copas sin gente. Pero vamos a seguir las instrucciones del Gobierno, está todo el mundo involucrado en esto", afirmaba el ex técnico del Barcelona.