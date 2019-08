Ahora le toca "debutar" por segunda vez: así fue el primer partido de De Rossi en Roma, hace 18 años

Este martes 13 de agosto será un día inolvidable en la vida de Daniele De Rossi, que debutará con la camiseta de Boca en el encuentro ante Almagro por la Copa Argentina. Claro, cualquier presentación con una casaca nueva representa muchísimo para un futbolista, pero en el caso del italiano, esta será apenas la segunda vez en su carrera que pasará por esta sensación -a nivel clubes-.

Y es que De Rossi sólo defendió los colores de , club donde jugó por casi 18 años en Primera División. Justamente ese es el tiempo que pasó desde su debut. Fue el 30 de octubre de 2001 en el Olímpico, en un partido contra por la fase de grupos de la . Un Daniele de apenas 18 pirulos esperaba en el banco de suplentes a que Fabio Capello, en ese entonces entrenador del equipo romano, lo mandara a la cancha. Y así fue: a los 26 minutos del segundo tiempo, y con el partido ya 1-1, el entrenador decidió meterlo en reemplazo de Iván Tomic. En total, el mediocampista jugó 21 minutos en ese encuentro que terminó en igualdad y en el que participaron los argentinos Walter Samuel y Abel Balbo, compañeros en el equipo italiano.

Ahora, a más de 11 kilómetros de distancia de aquel día y con 524 partidos oficiales en el lomo con la camiseta de Roma y 117 con la de la Selección italiana, De Rossi volverá a vivir un debut que será muy diferente, pero que seguramente lo tiene igual de ansioso.

