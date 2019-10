Agustín Lleida quiere convencer a Carevic para que extienda su contrato

Primera División de Costa Rica: El director deportivo de Alajuelense aseguró que, título o no, buscará sostener al argentino como técnico.

Agustín Lleida ya piensa a futuro. Aunque Alajuelense es puntero y con mucha ventaja en el Apertura de , el director deportivo del conjunto manudo tiene en mente renovar el contrato del entrenador del equipo, el argentino Andrés Carevic.

“Ahora estamos en eso mismo. Mi opción número 1, número 2 y 3 para renovar es Andrés Carevic. A partir de diciembre, con las vacaciones, será labor mía y de toda la afición liguista convencerlo para que se quede”, confesó Lleida en declaraciones para Radio Columbia.

Y agregó, pidiéndole ayuda a la hinchada para que le ayuden a cumplir su objetivo: "Andrés no valora solo la parte económica, sino vivir todo lo que se vive aquí, como el cariño de la afición. Por eso le pido a la afición que me echen la mano”.

Consultado sobre si buscará renovarle a Carevic gane o no el título del Apertura, confirmó: “El título es algo que se dará o no. El título depende de un partido, es mucho más importante lo que se ha hecho durante un semestre y toda la ilusión que se ha despertado en nuestra afición. La Liga apuesta a un proyecto que el equipo sea de su gente. No gastar más de lo que se tiene y que se nutra de sus ligas menores”.

Alajuelense ya logró su pasaje a las semifinales del torneo y se aseguró terminar primero en la tabla de posiciones. Gracias a eso, jugará todos los cruces de las instancias finales como local.