Agustín Lleida: "Bryan Ruiz tiene las puertas abiertas, esta es su casa"

Primera División de Costa Rica: El DT de Alajuelense habló de la posible llegada del delantero tico, si es que logra destrabar su salida de Santos.

Mucho se viene hablando en los últimos meses sobre dónde jugará Bryan Ruiz una vez que logre destrabar su salida de Santos de , donde tiene contrato pero no ve acción. El último en sumarse a esa conversación fue Agustín Lleida, entrenador de Alajuelense, equipo que tomó la delantera para sumar al jugador.

“Yo nunca he texteado ni he tenido contacto con él (Bryan Ruiz). Yo siempre he dicho, y sé que él ya lo sabe, en el momento que él arregle su situación en Brasil y quiera regresar a , nosotros hablaremos. Él tiene las puertas abiertas porque esta es su casa, él salió de aquí y sería una buena vuelta a casa después de tantos años en el extranjero. Me imagino que la afición lo recibiría de gran manera y todos en la institución igual”, dijo el entrenador de los Manudos en unas declaraciones recogidas por Columbia.

Y agregó: “Bryan tiene fútbol para seguir afuera, de eso no hay ninguna duda. Pero habría que ver si tiene ganas de volver a su país después de tanto tiempo, habría que preguntarle a él directamente. Eso será una decisión de él".