Agüero: "El gol a QPR para ganar la primera Premier League en el City es el más importante de mi vida"

El Kun repasó sus diez años en el conjunto Ciudadano, en la previa de su último partido en la liga inglesa y en el estadio del club celeste.

Sergio Agüero pasó una década en Manchester City, a lo largo de la cual se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, se metió entre los cinco máximos artilleros de la historia de la Premier League y consiguió 15 títulos (que podrán convertirse en 16 si el sábado 29 de mayo llega la ansiada consagración en la Champions League). Las memorias del Kun a lo largo de estos diez años son muchísimas, pero al momento de quedarse con una sola, el argentino no tiene dudas.

Según el delantero, su mejor momento con la camiseta celeste se dio apenas llegado a Inglaterra, en su primera temporada en el club: el 13 de mayo de 2012, a los 48 minutos y 20 segundos del segundo tiempo del partido entre los Ciudadanos y Queens Park Rangers, válido por la 38° y última fecha de la Premier, Agüero recibió un pase desde el suelo de Mario Balotelli, se escapó de un defensor y sacó un derechazo furioso al primer palo que significó el agónico triunfo 3-2 del equipo que dirigía Roberto Mancini y le dio al club su primer título de liga en 44 años.

El artículo sigue a continuación

"Ese gol es el más importante de mi vida. Con mi familia y mi hijo vemos ese partido todo el tiempo. Creo que ese tanto para a estar para siempre en mi cabeza. Amo todos mis goles, pero ese es especial", aseguró el Kun en una entrevista con Sky Sports, en la previa del partido frente a Everton, el último que disputará en el campeonato inglés y en el Etihad Stadium antes de su despedida del club, que llegará tras la final de la Champions.

"Cuando recibí la pelota antes del gol, pensé 'bueno, tal vez me hacen penal'. El central me tocó pero sin fuerza, un poquito. Entonces me dije 'tengo que patear'. La decisión fue darle lo más fuerte posible al primer palo y que me ayudara la suerte. Durante dos o tres días, no me lo creía", recordó.

Más allá del valor emotivo de aquel tanto, a la hora de elegir el mejor que anotó con la camiseta celeste, el delantero tiene otra elección: "Convertí mucho contra el United, Chelsea y Tottenham, pero el mejor creo que fue contra Liverpool, en 2013. Gareth Barry me dio el pase y Pepe Reina salió a cortar lejos. Yo pensé inmediatamente en patear, pero miré y no tenía ángulo. Era muy difícil que entrara, pero se metió. Para mí, fue un golazo".