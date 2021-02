Agüero: "Decir públicamente que me quería ir del Atlético fue un error"

En el podcast 'Charlando Tranquilamente', el futbolista del Manchester City habló abiertamente de su fichaje y salida del club rojiblanco.

Sergio 'Kun' Agüero pasó por el podcast 'Charlando Tranquilamente'. Con Ibai Llanos, el futbolista del Manchester City y ex del Atlético de Madrid repasó, entre otras cosas, cómo se produjo su fichaje por el cuadro rojiblanco.

Agüero describe su fichaje por el Atlético

"Yo en aquel momento no quería irme de Independiente. Era muy pequeño, 18 años, soy muy familiar... Sabía que si me iba, me perdería mi conexión con la familia. Pero mis compañeros me hicieron ver que era lo mejor para mí y fui. Al firmar el contrato con el Atlético mi madre se puso a llorar", expresaba.

"En dos meses pasé de ver los grandes partidos de Europa desde Argentina a ver a Ronaldo en mi primer derbi con el Atlético contra el Real Madrid. Entré y al final del partido intenté batir a Casillas con una picadita en el 88' y se fue a la Luna", afirmó. "Ahí estaba enfadado porque no jugaba y acabé frustrado", aseveró.

Habla abiertamente de su salida

"Había otras ofertas entonces, pero yo estaba en la Copa América 2011. La decisión la tomé tras la Copa y tenía que volver al Atlético a entrenar y ya había dicho que me quería ir. No podía, de ninguna manera. Pero decir públicamente que me quería ir del club fue un error. El Calderón era increíble, un campo tremendo", comentó.

Elogios hacia Guardiola

"Él es muy detallista, con él ha mejorado mucho a nivel de fútbol y muchos equipos de la Premier han querido copiar su estilo, saliendo desde atrás, es muy bueno".

Análisis de la selección argentina

"Si no creemos que podemos ganar un Mundial, ¿para qué vamos? La final que perdimos contra Alemania, perdimos 2 finales de Copa América... Fueron tres años (2014-15-16) muy difíciles, porque lo tuvimos cerca y queríamos conseguir un título. Estábamos hechos mierda. Hay que seguir intentándolo".